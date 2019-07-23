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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 106 из 106«1...104105106
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

ващет это крутой парфюм.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16879
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ващет это крутой парфюм.

Да, был когда-то. Другого - небыло... :lol: :-P
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Может это у тебя не было, зачем за всех говоришь.
Но Красная Масква всегда была круче импортного дерьма.
Вот так плеснешь её на себя ...
" И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди ..."
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.19 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стареем мы, стареют ляди,
Певцы стареют на эстраде,
НГ стареет и форм тож,
Но не стареет комсомол. 8-)
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7803
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и щас этот парфюм актуален. Многие покупают. Запах настоящий, мужской. Не то что этот импортный, от него чем-то гейским отдаёт)))
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16879
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Может это у тебя не было, зачем за всех говоришь.

У меня был постоянно - Шипр.Даже тут первое
время им пользовался. Вот сечас - другим.

Особенно молоденьки Продавщицам - нравится... :lol: :oops: ;-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

О, сехи мен )))
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


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Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У меня был постоянно - Шипр.Даже тут первое время им пользовался. Вот сечас - другим.


на старости лет менять привычки.
вредно.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но я Тройной - не пью...


эту ,да пьешь. подешевле.
тройной то дорогой.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тем более экспортный вариант.
а кстати сколько в нем градусом?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16879
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, 24 июля 1928 года, в Швейцарии,
была выпущена Первая банка, растворимого
кофе... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 24.07.2019 - 11:27]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.19 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
выпущена Первая банка

Ну с банкой всё понятно.
А кофе растворимый когда появился? :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
24 июля 1928 года,


я тогда еще не родился.
был там 98 и 13
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:58
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