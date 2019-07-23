Серый волк Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10368

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:32 Эх не хватет настоящих заливных Нурлыкунов!

Таких махровых, немедленно до личностей и эстерик!



Нурлыкуны нынче пошли уже не те!

А то бывало ткнуть слегка нурлыкуна палкой, а почему у вас несколько миллионов населения включая казахов из страны сбежало, так они сразу шипеть, выть, крутиться как ужи на сковорде и подпрыгивать от ярости!



Не тот нынче Нурлыкун пошел!



Бывало такие истерики закатывали, когда скажут кто виновен в повальной коррупции и почему при огромнейшем на душа населения доходе от продаже за границу НЕДР СТРАНЫ (больше только у эмиратов на душу) в стране разруха, кругом руины ферм и посёлков, нехватает врачей, всё украдено вплоть до последнего книжного магазина и всей городской собственности подчистую.



Не те нынче Нурлыкуны!



Вялые какие-то, как сморщившиеся под койкой забытые баклажаны.



Уходит жизнь из Нурлыкунов.

Если бы коррумпированные чинуши всеми своими коготками не вытаскивали их поддерживая, то совсем бы Нурлыкуны вымерли.

Просто чинуши понимают, что Нурлыкуны - прямая гарантия их чиновничьей воровской стабильности.

Пока существует явление нурлыкунии можно и дальше потрошить бюджеты, делая только фальшивые имитации работ, ( и тротуары по большинству которых даже ходить невозможно, если они вообще есть).



Чинуша и нурлыкун - две взаимно поддерживающие друг друга субстанции.

Вот именно по этой причине будет вместо честных опросов нечестные махинации и наполнения залов нурлыкунами и зависимыми бюджетниками рта открыть не смеющими.



Это такие залоги коррупционной составляющей. И им очень важна эта улица.

Это гарант их состояния. Они ничего менять не хотят.

Бесконечная нурлыкуния их устраивает и успокаивает.

А движение в сторону развития экономики и цивилизации их очень пугает.

Потому как такие чиновники абсолютно ненужны в цивилизованном обществе с работающей экономикой.



Из этой небольшой театральной афишки, поясняющей суть этой балетной композиции и будет дальнейшее развитие этого балета.

Ну и конечно цирка одновременно. Куда тут без него.



[Исправлено: Серый волк, 23.07.2019 - 17:35]