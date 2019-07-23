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≡ Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36271
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дата, когда пройдут слушания, остается без изменений - понедельник, 29 июля. Время и место вчера, 22 июля, опубликовали на сайте акима города.
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§ Maksim Glushko
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
Maksim Glushko


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Сообщений: 24
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 23.07.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На всякий случай добавил в скобках, а то не поймет экземпляр мыслящий до Британских морей от самого Белого моря


Я конечно советских супер школ не кончал, но я знаю что от белого моря до британских морей это знаменитая советская пропагандисткая песня

Цитата:
Географию учить... и историю. И желательно в цивилизованной школе, где качественно преподают обществоведение и воспитывают цивилизованных людей.


Ну понятное дело тут уже писали выше, вы всех за быдло держите, а вы наверно расово чистый ариец, цивилизацию нам несете на острие пера :-)
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§ Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10368
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.19 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх не хватет настоящих заливных Нурлыкунов! :lol: :lol:
Таких махровых, немедленно до личностей и эстерик! :lol: :lol:

Нурлыкуны нынче пошли уже не те! :lol: :lol:
А то бывало ткнуть слегка нурлыкуна палкой, а почему у вас несколько миллионов населения включая казахов из страны сбежало, так они сразу шипеть, выть, крутиться как ужи на сковорде и подпрыгивать от ярости!

Не тот нынче Нурлыкун пошел!

Бывало такие истерики закатывали, когда скажут кто виновен в повальной коррупции и почему при огромнейшем на душа населения доходе от продаже за границу НЕДР СТРАНЫ (больше только у эмиратов на душу) в стране разруха, кругом руины ферм и посёлков, нехватает врачей, всё украдено вплоть до последнего книжного магазина и всей городской собственности подчистую.

Не те нынче Нурлыкуны!

Вялые какие-то, как сморщившиеся под койкой забытые баклажаны. :lol:

Уходит жизнь из Нурлыкунов.
Если бы коррумпированные чинуши всеми своими коготками не вытаскивали их поддерживая, то совсем бы Нурлыкуны вымерли.
Просто чинуши понимают, что Нурлыкуны - прямая гарантия их чиновничьей воровской стабильности.
Пока существует явление нурлыкунии можно и дальше потрошить бюджеты, делая только фальшивые имитации работ, ( и тротуары по большинству которых даже ходить невозможно, если они вообще есть).

Чинуша и нурлыкун - две взаимно поддерживающие друг друга субстанции.
Вот именно по этой причине будет вместо честных опросов нечестные махинации и наполнения залов нурлыкунами и зависимыми бюджетниками рта открыть не смеющими.

Это такие залоги коррупционной составляющей. И им очень важна эта улица.
Это гарант их состояния. Они ничего менять не хотят.
Бесконечная нурлыкуния их устраивает и успокаивает.
А движение в сторону развития экономики и цивилизации их очень пугает.
Потому как такие чиновники абсолютно ненужны в цивилизованном обществе с работающей экономикой.

Из этой небольшой театральной афишки, поясняющей суть этой балетной композиции и будет дальнейшее развитие этого балета.
Ну и конечно цирка одновременно. Куда тут без него. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 23.07.2019 - 17:35]
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§ Серый волк
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10368
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.19 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: Наша Армия, всех - сильней... :lol: :-o


Да, да!
Как сейчас помню, совсем недавно было!
В 1919 году бегу в штыковую атаку в буденновке от тайги до британских морей. Нурлыкунов в чалмах на штык накалываю, а они даже насаженные на штык шипять злобно и кривым турецким кинжалом наколотые на штык отчаянно махают, достать пытаются и ругаются, наверное вспоминают что-то из трудов Циолковского по полетам в космос. :lol:
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§ elektron
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3238
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.07.19 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz: в стране с самой продвинутой демократией свободные граждане что-то не возмущались когда при жизни основателя этого государства его именем назвали столицу,потом назвали штат в его честь, потом кучу улиц по всем городам этой страны, интересно они сейчас думают что они как в Туркмении живут и у них маленький такой культ личности?

При жизни? Джордж Вашингтон умер 14 декабря 1799-го года. А столица только 11 июня 1800-го года названа Вашингтоном.
Если Вы имеете ввиду территорию штата Вашингтон, то она появилась только в 1853-м году и позже в 1889-ом вступили в соединённые штаты Америки. :lol:
Вы вставите достижения Д. Вашингтона в сравнение?... :-x
Ставьте просто бюсты, тоже хорошо. А Гагарина нельзя трогать! Он тоже большой человек с историей Казахстана.
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§ elektron
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3238
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.07.19 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Maksim Glushko:
но я знаю что от белого моря до британских морей это знаменитая советская пропагандисткая песня

Смею поправить, от тайги. От тайги. И не пропагандистская, а патриотическая песня того времени ;-) :lol:
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§ zloy kyrgyz
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 23.07.19 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1791 году, чтобы контролировать планирование, дизайн и приобретение собственности в федеральном округе и столице[16]. 9 сентября 1791 года они согласились назвать город в честь Джорджа Вашингтона[17], а район назвали территорией Колумбии в честь символа, олицетворяющего Соединённые Штаты

Да я буду сравнивать Вашингтона и Назарбаева а что?
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§ seroff
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
seroff


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Сообщений: 260
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 23.07.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прочитал я все комменты и как всегда обалдел начали за слушания закончили за Ленина,а суть то в том ,что в понедельник туда придут пенсионеры и массовка так ка большинство будет на работе и вот эти массовики и проголосуют за переименование 99%
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