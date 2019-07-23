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§ NG.kz
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36271
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дата, когда пройдут слушания, остается без изменений - понедельник, 29 июля. Время и место вчера, 22 июля, опубликовали на сайте акима города.
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* Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10366
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
вспомнилась сцена из знаменитого фильма....ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС...надо только видимость кражи сделать.

Нуно было вспоминать, когда украсть ещё было что-то из городской собственности кроме деревьев. Сейчас уже поздно.
Пора ролик вспоминать, где консолидировавшая шиза без мозгов по актюбинску бегает с ружбайками. :lol:
На этих сборищах просто готовая масса. Минимум мозга, максимум желания разрушения гражданам среды обитания и отобраны заботливо этими антигосударственными чиновниками вместе. Только влить и накачать чем угодно террористам. Лопнут гарантированно. :lol:


Умные городские власти создали бы опросную группу.
1. Несколько шустрых студенток для работы с бланками и уверенного зацепа респондентов для опроса.
2. Несколько сотрудников статистики, для точного вычисления групп респондентов честного охвата горожан в разных местах.
3. Несколько журналистов, независимых и с именем, а не продажных из проплаченных помоек для бюджетников.

Респонденты, как мне кажется за минуту подумать:
1. Сотня жителей Гагарина (их в первую очередь переименовательная шиза коснется)
2. Сотня на крупных остановках общественного транспорта (как пользующихся общественным)
3. Сотня на парковках крупных ТЦ (владельцы машин)
4. Сотня на пути в спальные районы в час пик после окончания работы
Никаких "на предприятии" "в нашем дружном университете", "нашем дружном бюджетном учреждении" и прочих местах где могут очень быстро появиться следы воздействия коррупционеров и их попытки влиять.

Так никаких глупых сборищев с криклявыми и дикими нурлыкунами не будет, где бы они могли орать и затыкать остальных. И консолидироваться им негде будет.

Будет работа, не очень большая, но трудоёмкая по честному поиску респондентов и их короткому опросу. За одно бы я включил отдельный опрос по теме введения отдельной статьи уголовной ответственности за уничтожение зеленых насаждений под видом обрезки. Второй опрос можно законодателям отдать вместе с следами деятельности вандалов на улицах.
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§ лимон
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 984
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.07.19 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
напомните пожалуйста, чем дело закончилось со сбором подписей о присвоении одной из улиц имени детского доктора Герасимова Д.В.?
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§ zloy kyrgyz
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 23.07.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Человеку который захватил власть и устроил кровавую баню от белого моря до британских морей в начале века, почти 70 лет простояло куча памятников, названы улицы (кое где до сих пор), города, корабли и никто этого не стеснялся, никто не возмущался фу лизоблюдство, мы как Туркмения фу фу, более того, в стране с самой продвинутой демократией свободные граждане что-то не возмущались когда при жизни основателя этого государства его именем назвали столицу,потом назвали штат в его честь, потом кучу улиц по всем городам этой страны, интересно они сейчас думают что они как в Туркмении живут и у них маленький такой культ личности?) думаю нет, почему у нас большинство против переименования? Потому что незаслужил? Да нет в большинстве случаев против те кто за 30 лет независимости проживания в государстве так и не понял что это его страна, его родина,для него все местное осталось чуждым, улица имени Назарбаева фу фу как в банановой республике, улица Тауельсыздык фу фу невыговоришь, так вы ребят определитесь уже, вы против банановости или против того чтобы названия топонимов были в большинстве своем на государственном языке, против Гагарина ничего не имею, но его геройское имя никто и не убирает, просто меняют одно на другое
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§ abaika95
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 104
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.07.19 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мне кажется, что столь специфическая шиза стоит того, чтоб посмотреть. Может даже мест хватит после специально завезенной быдломассы для заполнения.


Ну да у нас только "Серые волки"-Люди и только их мнение самое верное и правильное, если они против чего-то это закон!! и не вздумай его ослушаться прихвастень правления) а все остольные это просто унтерменши или быдломасса, их мнение в топку если они хотят разобраться в проблеме а не клеймить всех вокруг продажными распильщиками бюджета,лизоблюдами и.т.д и т.п. Обыкновенная диктатура так вроде это называется) Я например ЗА улицу в честь президента, НО,НО у меня много вопросов к инициаторам и ономастам и чтобы эти вопросы решить,я постараюсь придти на слушания, и да после этого меня добрые люди которые за справедливость и которые за все хорошее против всего плохого наверно я так думаю обзовут быдлом :-)
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§ Victor Yang
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11725
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.07.19 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
Человеку который захватил власть и устроил кровавую баню от белого моря до британских морей в начале века, почти 70 лет простояло куча памятников, названы улицы (кое где до сих пор), города, корабли и никто этого не стеснялся, никто не возмущался фу лизоблюдство,

Какое лизоблюдство? При жизни в честь Ленина не было названо ни одного объекта.
Цитата:
zloy kyrgyz:
почему у нас большинство против переименования? Потому что незаслужил?

Потому что можно другую улицу выбрать - тот же Т-дик. И даже символично будет - мы говорим Т-дик, подразумеваем Назарбаев, говорим Назарбаев - подразумеваем Т-дик. Как по Маяковскому.
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§ Ваш земляк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.07.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
так вы ребят определитесь уже, вы против банановости или против того чтобы названия топонимов были в большинстве своем на государственном языке,

Как говорится -вот это поворот! Шикарный вывод - если ты называешь всё подряд именем первого президента, то ты автоматически выбываешь из разряда "банановых республик"! А ещё умиляет желание назвать и переименовать всё, что можно, на казахский язык, даже если казахи не имеют ни малейшего отношения к возникновению ни районов, ни городов, ни посёлков! Просто территориально это находится на землях Казахстана. Просто хочется и всё! Ведь мы же тут хозяева! А кому что не нравится, пожалуйста - чемодан, вокзал, Россия! Дело Алдамжаркызы живёт и процветает махровым цветом! А тебе желаю посмотреть на Ютубе проект "Наш Костанай", где жителей города спрашивают, в честь кого названа та или иная улица Кустаная. Для тебя будет неприятным сюрпризом то, что не все казахи , не то что русские,знают, кто это такие.
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§ Ваш земляк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.07.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я например ЗА улицу в честь президента, НО,НО у меня много вопросов к инициаторам и ономастам

И это радует! Может быть, здравый смысл всё-таки возобладает.
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§ Ваш земляк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2179
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 23.07.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Какое лизоблюдство? При жизни в честь Ленина не было названо ни одного объекта.

Ну, может быть, человек плохо в школе учился. Или его учили уже в независимом Казахстане. Тогда куча вопросов отпадает.
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* Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10366
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
и устроил кровавую баню от белого моря до британских морей в начале века,

Географию учить... и историю. И желательно в цивилизованной школе, где качественно преподают обществоведение и воспитывают цивилизованных людей.
А не дикарей, которые потом по два раза переименовывают улицы (туда и обратно) в зависимости от текущего отношения к вчерашнему идолу, портрет которого висел в каждом месте. И где сегодня памятники вчерашним идолам свергают и родственников держат в тюрьмах. (как в окружающих странах с югов по Средней Азии) На всякий случай добавил в скобках, а то не поймет экземпляр мыслящий до Британских морей от самого Белого моря. ;-)

[Исправлено: Серый волк, 23.07.2019 - 16:28]
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§ Трэвэл
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.07.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Потому что можно другую улицу выбрать - тот же Т-дик.

а зачем 300 раз переименовывать одну и ту же улицу? К ней уже все привыкли, как и к столице Нур-Султан.
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§ Трэвэл
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.07.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буквально только сейчас приехав с командировки, не узнал улицу, по которой въезжал в город. Вообще всё изменилось, город разросся на глазах. Символично, если новое название будет представлять новый район.
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§ zloy kyrgyz
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 20
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 23.07.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дык куды нам глупеньким, мы нивирситетов не кончали, в поле работаем, иногда в мире животных смотрим, блан тирнет есть, там можно умные вещи почитать

Первый подлинный всплеск славословий в адрес Ленина, начался, как подчёркивает Ричард Пайпс, только осенью 1918 года, после покушения на него Фанни Каплан. Одним из последствий этого стали бесконечные дифирамбы, раздававшиеся как в печати, так и в речах партийных лидеров, в том числе Свердлова, Зиновьева и Троцкого.
В 1918—1919 годах именем Ленина уже начали называть улицы, тогда же стали появляться первые бюсты Ленина.

Новый резкий всплеск дифирамбов произошёл в 1920 году в честь 50-летнего юбилея Ленина. По этому поводу появились новые стихи Демьяна Бедного и Маяковского, Невский В. И. написал опубликованную тиражом 200 тыс. экз. романтизированную биографию Ленина, густо насыщенную славословиями в его адрес. Свои собственные панегирики опубликовали Зиновьев, Сталин, Бухарин, Сосновский; Троцкий написал по этому поводу неожиданную статью «Национальное в Ленине», в которой изображает большевистского лидера подлинным национальным лидером русского народа и чуть ли не славянофилом. Ещё более неожиданным стало эссе «Владимир Ильич Ленин», написанное в честь юбилея Максимом Горьким.
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§ drakon
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16877
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.19 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
от белого моря до британских морей

Наша Армия, всех - сильней... :lol: :-o
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§ Азамат Лисов
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 23.07.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гагарин стрит - лучше звучит и как мне кажется долговечнее было бы...
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§ Victor Yang
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11725
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.07.19 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
а зачем 300 раз переименовывать одну и ту же улицу? К ней уже все привыкли

Это меньшее из зол, если сравнивать с путаницей с двумя улицами Гагарина (бывшая и новая). Тем более, что привыкнуть ещё не успели.
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