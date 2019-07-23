zloy kyrgyz Re: Время и место общественных слушаний по вопросам... #17





(Пользователи) Сообщений: 20

Регистрация: 27.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 18:14 Человеку который захватил власть и устроил кровавую баню от белого моря до британских морей в начале века, почти 70 лет простояло куча памятников, названы улицы (кое где до сих пор), города, корабли и никто этого не стеснялся, никто не возмущался фу лизоблюдство, мы как Туркмения фу фу, более того, в стране с самой продвинутой демократией свободные граждане что-то не возмущались когда при жизни основателя этого государства его именем назвали столицу,потом назвали штат в его честь, потом кучу улиц по всем городам этой страны, интересно они сейчас думают что они как в Туркмении живут и у них маленький такой культ личности?) думаю нет, почему у нас большинство против переименования? Потому что незаслужил? Да нет в большинстве случаев против те кто за 30 лет независимости проживания в государстве так и не понял что это его страна, его родина,для него все местное осталось чуждым, улица имени Назарбаева фу фу как в банановой республике, улица Тауельсыздык фу фу невыговоришь, так вы ребят определитесь уже, вы против банановости или против того чтобы названия топонимов были в большинстве своем на государственном языке, против Гагарина ничего не имею, но его геройское имя никто и не убирает, просто меняют одно на другое