/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36270
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дата, когда пройдут слушания, остается без изменений - понедельник, 29 июля. Время и место вчера, 22 июля, опубликовали на сайте акима города.
Читать новость

* Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10364
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.07.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
вспомнилась сцена из знаменитого фильма....ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС...надо только видимость кражи сделать.

Нуно было вспоминать, когда украсть ещё было что-то из городской собственности кроме деревьев. Сейчас уже поздно.
Пора ролик вспоминать, где консолидировавшая шиза без мозгов по актюбинску бегает с ружбайками. :lol:
На этих сборищах просто готовая масса. Минимум мозга, максимум желания разрушения гражданам среды обитания и отобраны заботливо этими антигосударственными чиновниками вместе. Только влить и накачать чем угодно террористам. Лопнут гарантированно. :lol:


Умные городские власти создали бы опросную группу.
1. Несколько шустрых студенток для работы с бланками и уверенного зацепа респондентов для опроса.
2. Несколько сотрудников статистики, для точного вычисления групп респондентов честного охвата горожан в разных местах.
3. Несколько журналистов, независимых и с именем, а не продажных из проплаченных помоек для бюджетников.

Респонденты, как мне кажется за минуту подумать:
1. Сотня жителей Гагарина (их в первую очередь переименовательная шиза коснется)
2. Сотня на крупных остановках общественного транспорта (как пользующихся общественным)
3. Сотня на парковках крупных ТЦ (владельцы машин)
4. Сотня на пути в спальные районы в час пик после окончания работы
Никаких "на предприятии" "в нашем дружном университете", "нашем дружном бюджетном учреждении" и прочих местах где могут очень быстро появиться следы воздействия коррупционеров и их попытки влиять.

Так никаких глупых сборищев с криклявыми и дикими нурлыкунами не будет, где бы они могли орать и затыкать остальных. И консолидироваться им негде будет.

Будет работа, не очень большая, но трудоёмкая по честному поиску респондентов и их короткому опросу. За одно бы я включил отдельный опрос по теме введения отдельной статьи уголовной ответственности за уничтожение зеленых насаждений под видом обрезки. Второй опрос можно законодателям отдать вместе с следами деятельности вандалов на улицах.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: лимон, Yorik, Серый волк

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 3
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх