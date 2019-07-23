Серый волк Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10364

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:12 Цитата: андрей 117:

вспомнилась сцена из знаменитого фильма....ВСЁ УЖЕ УКРАДЕНО ДО НАС...надо только видимость кражи сделать.

Нуно было вспоминать, когда украсть ещё было что-то из городской собственности кроме деревьев. Сейчас уже поздно.

Пора ролик вспоминать, где консолидировавшая шиза без мозгов по актюбинску бегает с ружбайками.

На этих сборищах просто готовая масса. Минимум мозга, максимум желания разрушения гражданам среды обитания и отобраны заботливо этими антигосударственными чиновниками вместе. Только влить и накачать чем угодно террористам. Лопнут гарантированно.





Умные городские власти создали бы опросную группу.

1. Несколько шустрых студенток для работы с бланками и уверенного зацепа респондентов для опроса.

2. Несколько сотрудников статистики, для точного вычисления групп респондентов честного охвата горожан в разных местах.

3. Несколько журналистов, независимых и с именем, а не продажных из проплаченных помоек для бюджетников.



Респонденты, как мне кажется за минуту подумать:

1. Сотня жителей Гагарина (их в первую очередь переименовательная шиза коснется)

2. Сотня на крупных остановках общественного транспорта (как пользующихся общественным)

3. Сотня на парковках крупных ТЦ (владельцы машин)

4. Сотня на пути в спальные районы в час пик после окончания работы

Никаких "на предприятии" "в нашем дружном университете", "нашем дружном бюджетном учреждении" и прочих местах где могут очень быстро появиться следы воздействия коррупционеров и их попытки влиять.



Так никаких глупых сборищев с криклявыми и дикими нурлыкунами не будет, где бы они могли орать и затыкать остальных. И консолидироваться им негде будет.



Будет работа, не очень большая, но трудоёмкая по честному поиску респондентов и их короткому опросу. За одно бы я включил отдельный опрос по теме введения отдельной статьи уголовной ответственности за уничтожение зеленых насаждений под видом обрезки. Второй опрос можно законодателям отдать вместе с следами деятельности вандалов на улицах.