Серый волк Игровые площадки разваливаются. Что делать? #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10364

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:27 Цитата: yudjin:

аппарат акима.

Ну хоть на что-то аппарат пригодился!

Варить качели умееет.

А то купили и содержали за счет населения, а аппарат поди долго без дела пылился.



Обязательно через месяц проверьте, хорошо ли проварен шов этим аппаратом, не потрескался и не отвалился ли.

Если все хорошо, можно аппарат снабдить пачкой (электродов, а не то что некоторые подумали) и дальше использовать на благо жителей по прямому назначению