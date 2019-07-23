Цитата: unrepeatable:

В Костанае проживает более 237 тыс, здесь и 10 доли нет, чтобы объективно высказать мнение и оценить его! Взрослого населения несколько меньше, но десятая доля это будет почти 20 тысяч.

Собрать даже 1 тысячу негде, да и доверия к тому, кто будет собирать нет абсолютно, Причем настолько абсолютно, что полный абсолютный ноль.



В то же время опрос, в областной газете, с аудиторией в 10% - это уже большой срез мнений читателей.

Хотя абсолютно понятно. что выскажется малая часть, и из этой части только более обеспокоенные.

Для более точного исследования есть специальные организации изучения общественного мнения, проводящие опросы в разных средах, на улицах, в ТЦ, на остановках общественного транспорта, по пути в спальные районы в час пик после работы. Но есть одно немаловажное. Этим организациям нужно доверять, и проверять контрольным срезом их работу, даже если они сами дорожат своей репутацией.

О репутации этих чинушек говорить не приходится конечно. Её просто вообще не существует, а если шкалу их репутации материализовать в отрицательной плоскости и в твердом виде, она пробьет не только все перекрытия и днища - ей можно будет бурить глубокие скважины не только в поисках воды, но и самых глубоких бесполезных ископаемых.







[Исправлено: Серый волк, 23.07.2019 - 13:20]