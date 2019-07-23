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§ NG.kz
Рудничанку уже четвертый раз наказывают за игру в "наперстки"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36270
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
29-летняя рудничанка Юлия ВОЛКОВА уже не первый раз оказывается на скамье подсудимых по ст. 444 ч.1 КоАП РК (участие, вовлечение или допуск к азартным играм). Штраф в размере 200 МРП (505 000 тенге) ей только в этом году назначали дважды — 27 марта и 1 апреля.
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§ таноми52
Re: Рудничанку уже четвертый раз наказывают за игру в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 23.07.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...поролоновый шарик и три пиалы конфискованы."


С паршивой овцы хоть шерсти клок! :lol:
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§ Обликоморале
Re: Рудничанку уже четвертый раз наказывают за игру в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6345
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.19 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дайте уж девчонке на штрафы отыграться.))
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§ андрей 117
Re: Рудничанку уже четвертый раз наказывают за игру в...
андрей 117


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 42
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 23.07.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
без конфиската никак два ляма не оплатит штрафа :-x
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* лимон
Re: Рудничанку уже четвертый раз наказывают за игру в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 983
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.07.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
матёрая катала, всё ей нипочём, денежный штраф ей в срок могут "перевести" или нет?
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