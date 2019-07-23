NG.kz Рудничанку уже четвертый раз наказывают за игру в "наперстки"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:18 29-летняя рудничанка Юлия ВОЛКОВА уже не первый раз оказывается на скамье подсудимых по ст. 444 ч.1 КоАП РК (участие, вовлечение или допуск к азартным играм). Штраф в размере 200 МРП (505 000 тенге) ей только в этом году назначали дважды — 27 марта и 1 апреля.

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