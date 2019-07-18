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§ NG.kz
Режут безбожно, но сажать научились
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36270
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На общественном совете, состоявшемся 27 февраля этого года, впервые представители исполнительной власти проявили интерес к мнению горожан о том, как проводятся работы по озеленению. Главные вопросы, вокруг которых развернулась дискуссия: посадка саженцев и кронирование. Что показало это лето? Учли ли мнение общественности?
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§ Елена Пикельная
Re: Режут безбожно, но сажать научились
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 273
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 19.07.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кронорезы до Парижу добрались

Поздравляю с освоением такого жанра, как стёб! Но, Вы и вправду считаете, что можно проводить такие аналогии? Может, перечитаете ещё раз статью? Напоминаю, что чтение, это не только складывание слов из букв.
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§ maxsaf
Режут безбожно, но сажать научились
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2345
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Напоминаю, что чтение, это не только складывание слов из букв.

В этом жанре вы только что положили меня на лопатки :lol:
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§ yudjin
Режут безбожно, но сажать научились
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6001
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.07.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Елена, вопрос к вам как специалисту.
Насколько были уместны ивы на улице Тарана?

Хоть дерево и быстро растущее и в принципе живучее, но влаголюбивое, может вымерзать, с широкой кроной больше подходящее для скверов... к тому же очень ломкое... с нашими то ветрами... а вокруг автомобили, буквально всё заполонили.
Или надеются на ежегодную стрижку под шарик и высоту в полтора метра... тогда функция дерева в городе будет бесполезна.
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§ JereK
Режут безбожно, но сажать научились
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Насколько были уместны ивы на улице Тарана?


А почему нет? На Аль-Фараби около ТЭЦ растут, уже взрослые. Другое дело, что, как и любое дерево, ива требует ухода первые несколько лет своей жизни. Хотя бы полива. А с этим у нас проблемы.
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§ Серый волк
Режут безбожно, но сажать научились
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10358
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.07.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK: Другое дело, что, как и любое дерево, ива требует ухода первые несколько лет своей жизни. Хотя бы полива. А с этим у нас проблемы.

А почему при прошлой цивилизации с её не столь совершенными автомобилями никаких проблем не было? Все вот эти тенистые улицы и деревья и как положено ряды кустарника вдоль тротуаров были в наличии, не засыхали и каждое утро поливались с 5 утра. Весь город. Каждая клумба, каждая дорожка в сквере, каждая улица, и ещё и пыль сбивали поливая асфальт в 6 утра. Я это отлично помню, просыпался от этих звуков поливальных машин обслуживающих город.
И помню отлично тот запах увлажненной почвы клумб и помытого асфальта рано утром выйти прогуляться. Видно дело не в уходе, а в том, что в креслах акимата что-то лишнее застряло.
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§ JereK
Режут безбожно, но сажать научились
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 19.07.19 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А почему при прошлой цивилизации с её не столь совершенными автомобилями никаких проблем не было? Все вот эти тенистые улицы и деревья и как положено ряды кустарника вдоль тротуаров были в наличии, не засыхали и каждое утро поливались с 5 утра. Весь город. Каждая клумба, каждая дорожка в сквере, каждая улица, и ещё и пыль сбивали поливая асфальт в 6 утра. Я это отлично помню, просыпался от этих звуков поливальных машин обслуживающих город. И помню отлично тот запах увлажненной почвы клумб и помытого асфальта рано утром выйти прогуляться. Видно дело не в уходе, а в том, что в креслах акимата что-то лишнее застряло.


Поливальные машины я застал только самым краешком своей осознанной жизни, но вот кустарник (который регулярно кто-то подстригал), несколько рядов деревьев с густыми кронами, зеленые пушистые газоны помню отчетливо. Но то было другое время и страна была другая.
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§ Елена Пикельная
Re: Режут безбожно, но сажать научились
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 273
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 19.07.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Насколько были уместны ивы на улице Тарана?

Ивы раньше, в "древесные" времена росли совершенно нормально, тут, я думаю, большой проблемы нет. Только посажены они, я считаю часто. надо бы побольше было расстояние между деревьями сделать, с учетом будущего развития кроны. Но судить об этом достаточно взвешенно не могу, поскольку не знаю, как их собираются формировать. Заметила, что если не у все, то, по крайней мере у многих из них отрезаны верхушки. Вероятно, из них будут формировать что-то вроде живой изгороди. Тогда все правильно. Посмотрим, что получится. Но, что что они все живые - это радует. Наконец-то можно похвалить акимат за то, что смогли добиться от подрядчиков нормальной посадки. Я всё же надеюсь, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Ещё бы научить их не резать бездумно...
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§ Ольга Ведлер
Re: Режут безбожно, но сажать научились
Ольга Ведлер


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 22.04.19
Отправлено: 23.07.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сил нет смотреть на эти ощетинившиеся обрубки.Примечательно,что когда мы собирали подписи за возврат времени,мы пускали листы и в защиту деревьев.Но если за возврат времени подписывались охотно,то относительно деревьев многие считали,что ничего страшного не происходит.И это страшно. Аномальная жара этого года показала,что мы так же нуждаемся в тени и прохладе,как южные города,где деревья "стекают" ветвями в прохладные арыки.А надвигающиеся на поля пески и не прекращающиеся ветра говорят о том,что природа нам мстит.Может вопрос уже нужно решать в правовом поле?Ведь нарушаются наши права на среду обитания,а в случае со временем - страдает наше здоровье.Где в нашей области правозащитники,почему не высказываются,почему не защищают наши конституционные права? В вопросе со временем населению приходится воевать с собственным акимом. Выходит,нет страшнее врага для людей,чем свой же аким? И почему бы акиму не взять учебник географии и не повторить что такое часовые пояса,чтоб не выглядеть смешным в своем упорстве?А для всех,кто следит за нашим вопросом хочу сообщить:получена бумага из столичного института географии,которая полностью подтверждает нашу правоту.Работу продолжим в сентябре,когда закончатся отпуска и парламентские каникулы.Считаю,что только в последовательности и настойчивости можно добиться нужного результата.Так же и с деревьями - нужно заставить власти слушать людей."
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§ yudjin
Режут безбожно, но сажать научились
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6001
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.07.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Ведлер:
Где в нашей области правозащитники,почему не высказываются,почему не защищают наши конституционные права?

Ну они же как правило пляшут под дудку разных НПО, финансируемых кем надо и откуда надо... а по доброте душевной, сознательности и личной нетерпимости к беспределу они не пошевелятся.

Цитата:
Ольга Ведлер:
Считаю,что только в последовательности и настойчивости можно добиться нужного результата.

Не перестаю надеяться, что всё у Вас получится!

Цитата:
Ольга Ведлер:
нужно заставить власти слушать людей."

Власть - СЛУГИ НАРОДА должны выполнять то, что народу нужно, а не на свою порой некомпетентное и скудоумное усмотрение творить гадости и доказывать что чёрное - это белое, хотя 90% людей уверенны в обратном.Но это в цивилизованных странах... в которые мы всё не попадём, как бы не пыхтели чиновники.
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§ maxsaf
Режут безбожно, но сажать научились
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2345
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.07.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Но это в цивилизованных странах... в которые мы всё не попадём, как бы не пыхтели чиновники.

Ээээ. А вы пытались и не получилось, или ждете следующую электричку?
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§ maxsaf
Режут безбожно, но сажать научились
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2345
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.07.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну они же как правило пляшут под дудку разных НПО, финансируемых кем надо и откуда надо...

И тут Обама виноват? До сих пор? :-)
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* Yorik
Режут безбожно, но сажать научились
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 23.07.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати вот, для неравнодушных - предложения по стратегическому развитию Костаная до 2050-го года:
http://eri.kz
"В целях учета мнения жителей города Костаная по долгосрочному развитию города и получения предложений, Центр региональных исследований разработал анкеты для онлайн-заполнения по 17 сферам городского развития"
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* Yorik
Режут безбожно, но сажать научились
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 23.07.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В анкете по строительству и архитектуре среди прочих есть такие вопросы (не в бровь, а в глаз что называется ;-) )
"Есть ли в городе проблемы с вырубкой деревьев и строительством на месте парков и скверов? Приведите примеры."
"Достаточно ли в городе скверов, бульваров и других «зеленых пространств» для отдыха жителей города и гостей?"
и т.д....
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§ yudjin
Режут безбожно, но сажать научились
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6001
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.07.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Кстати вот, для неравнодушных - предложения по стратегическому развитию Костаная

Вы думаете, это спасёт от некомпетентности и наплевательства временщиков?

Ответил на три опроса... некоторые вопросы странноватые... видно, что составлялись шаблонно, не зная ситуации конкретно в Костанае.
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* Yorik
Режут безбожно, но сажать научились
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 657
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 23.07.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вы думаете, это спасёт от некомпетентности и наплевательства временщиков

Не уверен.
Но думается, что это как раз и есть один из возможных и общедоступных способов влиять на ситуацию и ее дальнейшее развитие. Эта "Стратегия развития" разрабатывается по заказу и при участии акимата, насколько я понял. Возможно, найдут отражение хотя бы основные пожелания жителей?
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