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≡ Нурбол Жумаскалиев стал исполняющим обязанности главного тренера ФК "Тобол"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Нурбол Жумаскалиев стал исполняющим обязанности главного тренера ФК "Тобол"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36270
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация о том, что Нурбол Жумаскалиев может стать новым главным тренером команды появилась утром 22 июля. Сам Жумаскалиев, комментируя это предположение корреспонденту "НГ", заявил, что такого предложения ему не поступало.
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§ директор пляжа
Re: Нурбол Жумаскалиев стал исполняющим обязанности главного...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 202
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 23.07.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
только появилась надежда, как показали очередное дно. Володя большой молодец.
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§ alex_60
Нурбол Жумаскалиев стал исполняющим обязанности главного тренера ФК "Тобол"
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.07.19 - 14:04
Комментарий проходит проверку.
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§ alex_60
Нурбол Жумаскалиев стал исполняющим обязанности главного тренера ФК "Тобол"
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4141
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.07.19 - 14:08
Комментарий проходит проверку.
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