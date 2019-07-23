Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1578





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6344

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:06 Цитата: drakon:



Может это у тебя не было, зачем за всех говоришь.

Но Красная Масква всегда была круче импортного дерьма.

Вот так плеснешь её на себя ...

" И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди ..."