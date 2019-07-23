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§ NG.kz
На пути к юбилею. А был ли герб?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36270
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я люблю наш город, не потому, что я в нём родился и живу, а потому что он имеет свою неповторимую историю, которую в последнее время планомерно стирают в названиях улиц, сбивают кувалдами со стен, которую пытаются исказить в свою угоду и которую даже не вспоминают когда отмечают главный праздник города – его День рождения.
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* Обликоморале
Re: На пути к юбилею. А был ли герб?
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6344
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что у нас с производствами легкой и химической промышленности?
Кто в курсе, просветите.
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§ Vital
На пути к юбилею. А был ли герб?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7803
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Лёгкая промышленность наберает обороты. На НГ статья была как семья открыла у себя в гараже производство носков. Обородувание через али экспресс аж из Китая купили. 100 носков в неделю штампуют. 8-)
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* Козлов я
Re: На пути к юбилею. А был ли герб?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.07.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просвещаю: ничего. Акромя "Большевички"... Тьфу,тьфу,тьфу, напомнил ономастам ненавистное название. Будет теперь "Алашордынка".
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* Козлов я
Re: На пути к юбилею. А был ли герб?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 338
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 23.07.19 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
100 носков в неделю штампуют.

Штопают?
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