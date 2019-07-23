NG.kz На пути к юбилею. А был ли герб?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36270

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:15 Я люблю наш город, не потому, что я в нём родился и живу, а потому что он имеет свою неповторимую историю, которую в последнее время планомерно стирают в названиях улиц, сбивают кувалдами со стен, которую пытаются исказить в свою угоду и которую даже не вспоминают когда отмечают главный праздник города – его День рождения.

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