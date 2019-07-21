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§ NG.kz
Общественные слушания или простая болтовня?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36266
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участвуя в так называемых общественных слушаниях в феврале по вопросу озеленения нашего города я отчётливо слышал, что все основные работы по кронированию деревьев должны закончиться с началом сокодвижения. Они собственно якобы и закончились в срок - в начале апреля.
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§ Vital
Общественные слушания или простая болтовня?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7801
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.19 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Макс у тебя че за фотоаппарат? Фэд или смена? Где если не секрет плёнку на них покупаешь?))) :lol:
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§ maxsaf
Общественные слушания или простая болтовня?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2341
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.07.19 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Сфоткал после 10 вечера. На сотку.
Профайл
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