Цитата: Серый волк:

А почему при прошлой цивилизации с её не столь совершенными автомобилями никаких проблем не было? Все вот эти тенистые улицы и деревья и как положено ряды кустарника вдоль тротуаров были в наличии, не засыхали и каждое утро поливались с 5 утра. Весь город. Каждая клумба, каждая дорожка в сквере, каждая улица, и ещё и пыль сбивали поливая асфальт в 6 утра. Я это отлично помню, просыпался от этих звуков поливальных машин обслуживающих город. И помню отлично тот запах увлажненной почвы клумб и помытого асфальта рано утром выйти прогуляться. Видно дело не в уходе, а в том, что в креслах акимата что-то лишнее застряло.



Поливальные машины я застал только самым краешком своей осознанной жизни, но вот кустарник (который регулярно кто-то подстригал), несколько рядов деревьев с густыми кронами, зеленые пушистые газоны помню отчетливо. Но то было другое время и страна была другая.