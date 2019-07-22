Сыкымы Re: 10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 939

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:43 Степень вины подозреваемого в совершении преступления определяет только суд. Ну или правоохранительные органы публикуют фото подозреваемого, если другими способами установить его местонахождение невозможно. С какого перепуга фото с недоказанными обвинениями публикует в соцсетях какой-то банк, а затем эти фото распространяют СМИ?