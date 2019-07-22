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§ NG.kz
10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об экс-сотруднике Kaspi
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36265
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Павлодарской области нашли и задержали подозреваемого в мошенничестве бывшего сотрудника Kaspi Руслана Сексембаева. Сексембаев обещал гражданам помощь и содействие в покупке залоговой недвижимости по низкой цене.
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§ Сабыр
Re: 10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 202
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что у него с фамилией? Что у него с отчеством? :lol: Реально Остап Ибрагимович :lol:
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§ drakon
10 миллионов тенге заплатили казахстанцу за информацию об экс-сотруднике Kaspi
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16870
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.19 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Что у него с отчеством?

Пацаны, учитесь лимоны - зарабатывать... :lol: :oops: :-o
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