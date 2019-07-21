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Страница 77 из 77«1...757677
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
как вам не надоело

А тебе что, что ты так волнуешься.
Иди за тараканами посмотри.
Успокойся.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жирик вместо Сальника. Замена?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы бы лучше на вопрос ответили, ну или жирик, как зам, в теме вопросы администрации.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 12:38
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6336
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Огось тут веселуха.
Алекс, не составляй компанию Бакчану.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

За правду борюсь.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
не составляй компанию Бакчану.

А что с ним? Умер?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Болезнь головы на форум
Так бывает.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.07.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое , где модераторы??
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6336
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А что с ним?

в читатели перевели... :lol:
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§ JereK
Флуд и оффтопик (часть 4)
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1393
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Иди за тараканами посмотри.


Мои тараканы передают вам привет и сообщают, что, если продолжите так накулдыриваться, они придут к вам в гости в костюмах зеленых белочек и будут водить хороводы. :lol:

[Исправлено: JereK, 22.07.2019 - 08:52]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Мои тараканы передают вам привет и с


покущай на завтрак. белки.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
в читатели перевели...

ужас какой то, пожилого человека так унизили.
ему памятник на лощади ставить надо.

[Исправлено: alex_60, 22.07.2019 - 10:33]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 10:38
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6336
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ему памятник на лощади ставить надо.

В Бахрейне?
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