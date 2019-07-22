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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.07.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Это и имел ввиду . Поэтому Nescafe здесь и там - совсем разный вкус !!!

это да.
на венской бащне. один вкус .
байтетек другой вкус.
на ейфелевой.
всус шавпанского.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6336
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
только не сказал - где.

Везде...
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16869
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Везде...

Но у нас нету - "Ячменного Колоса"... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6336
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
"Ячменного Колоса"

Печалько.
Зато у вас баварское скоро по 11.5 за кружак навалом будет.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16869
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
11.5 за кружак навалом будет.

ОМ, как сильно ты меня - расстроил... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16869
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я даже и не думал,что у нас, также-

умеют, как в КОстанае... :lol: :oops: :-o
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6336
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
как сильно ты меня - расстроил...

Тебя расстроишь, ага.
Як грит Алекс, на бичпакетах поди на осеннию вакханалию сэкономил.
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