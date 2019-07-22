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≡ По иску ЦЗПП о запрете эксплуатации колеса обозрения в Рудном суд отказал в полном объеме, но работать оно не может		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
По иску ЦЗПП о запрете эксплуатации колеса обозрения в Рудном суд отказал в полном объеме, но работать оно не может
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36264
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 22 июля, судья специализированного межрайонного экономического суда Айнур ТАНИРБЕРГЕН огласила решение. Судебное разбирательство по иску, поданному в мае, было возобновлено после получения заключений назначенных экспертиз. Длилось один день.
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§ Сталкер
Re: По иску ЦЗПП о запрете эксплуатации колеса обозрения в...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 22.07.19 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По процессуальным действиям суда сторона истца сразу после судебного заседания, которое состоялось 19 июля, в порядке ст. 185 ч. 2 ГПК РК подала возражение.
Основание: суд не предоставил на многократные письменные ходатайства копию заключения судебной экспертизы, что лишило возможности его изучить и при необходимости заявить ряд ходатайств (о допросе экспертов, проводивших строительную экспертизу, а не экспертизу причин переворота кабин 13 мая; о дополнительной или повторной экспертизы).
Более того, суд не завершил подготовку дела к судебному разбирательству, не назначил дело к судебному рассмотрению в главном или предварительном судебном заседании, вынес решение, что является грубым нарушением норм ГПК РК.
Заявление об уточнении исковых требований было направлено в суд своевременно посредством соответствующего функционала АИС "Судебный кабинет", и было подписано ЭЦП первого руководителя организации, уполномоченного на подачу таких заявлений. Представитель в суде лишь огласил текст новых исковых требований, сам ничего не менял.
На официальной страничке ЦЗПП вчера уже мы разместили наш комментарий -
https://ok.ru/sor1113/topic/69700005000543
Данное решение суда, безусловно, будет оспорено в апелляционном порядке, исходя из того, что суд нарушил принципы отправления правосудия: законности, равноправия и состязательности сторон, а также потому основанию, что рассмотрел дело, не завершив его подготовку и назначив к рассмотрению.
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