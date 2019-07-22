Сталкер Re: По иску ЦЗПП о запрете эксплуатации колеса обозрения в... #1





(Пользователи) Сообщений: 19

Регистрация: 01.07.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:16 По процессуальным действиям суда сторона истца сразу после судебного заседания, которое состоялось 19 июля, в порядке ст. 185 ч. 2 ГПК РК подала возражение.

Основание: суд не предоставил на многократные письменные ходатайства копию заключения судебной экспертизы, что лишило возможности его изучить и при необходимости заявить ряд ходатайств (о допросе экспертов, проводивших строительную экспертизу, а не экспертизу причин переворота кабин 13 мая; о дополнительной или повторной экспертизы).

Более того, суд не завершил подготовку дела к судебному разбирательству, не назначил дело к судебному рассмотрению в главном или предварительном судебном заседании, вынес решение, что является грубым нарушением норм ГПК РК.

Заявление об уточнении исковых требований было направлено в суд своевременно посредством соответствующего функционала АИС "Судебный кабинет", и было подписано ЭЦП первого руководителя организации, уполномоченного на подачу таких заявлений. Представитель в суде лишь огласил текст новых исковых требований, сам ничего не менял.

На официальной страничке ЦЗПП вчера уже мы разместили наш комментарий -

https://ok.ru/sor1113/topic/69700005000543

Данное решение суда, безусловно, будет оспорено в апелляционном порядке, исходя из того, что суд нарушил принципы отправления правосудия: законности, равноправия и состязательности сторон, а также потому основанию, что рассмотрел дело, не завершив его подготовку и назначив к рассмотрению.