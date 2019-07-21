таноми52 Re: 17 миллиардов тенге потратили госорганы Казахстана на авто #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 801

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:39 На восстановление Арыси требуется 34 млрд. тенге. Откажись госорганы в этом году от новых авто (на чём-то же они ездили в 2018-м), и не нужно обращаться к сердобольному народу за пожертвованиями для пострадавших от своих собственных "специалистов"...

Однако, они ничем жертвовать не хотят!