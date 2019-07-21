Сабыр Re: Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол» #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 201

Регистрация: 30.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:53 Вот интересно, а в нашей стране может быть хоть что-то нормально,по разуму или по уму?? Ну почему у нас всегда всё через Ж?? Как ты можешь сейчас свалить?? Вы что не поделили? Архимед,что случилось??