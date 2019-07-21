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§ NG.kz
Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный тренер костанайского футбольного клуба Владимир Газзаев подал в отставку накануне с матчем с алматинским клубом "Кайрат". В интервью корреспонденту vesti.kz Владимир Газзаев прокомментировал свою отставку.
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§ Сабыр
Re: Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 201
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно, а в нашей стране может быть хоть что-то нормально,по разуму или по уму?? Ну почему у нас всегда всё через Ж?? Как ты можешь сейчас свалить?? Вы что не поделили? Архимед,что случилось??
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§ Гога
Владимир Газзаев покидает пост тренера ФК «Тобол»
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1013
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.07.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже продули *Кайрату* 3:5 дома, выигрывая до 70 минуты 2:1 !!!!

[Исправлено: Гога, 21.07.2019 - 17:04]
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