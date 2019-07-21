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§ NG.kz
Одно из самых популярных мест загородного отдыха становится похожим на свалку
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36262
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаркие выходные - костанайцы стремятся поближе к воде, чтобы отдохнуть на природе в относительной прохладе и посреди зелени. Кто-то предпочитает городские пляжи на берегу Тобола, а те, у кого есть автомобиль, едут подальше от города. Репортаж с Каменного озера от корреспондента "НГ".
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§ yudjin
Re: Одно из самых популярных мест загородного отдыха становится...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5998
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.07.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потреблятство во всей красе!
А где якобы экологи, получающие зарплату за ничегонеделанье? Неужели душа не болит? Неужели так загружены нуротчётами, что нельзя делать рейды в жаркие дни и штрафовать уродов?
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