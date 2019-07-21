Цитата: Так объяснит кто-нибудь, для чего этот распил в летнюю жару? И будут ли чиновники, подрядчики и специалисты следить за своими обещаниями?



Так все очевидно же. Деньги выделены и распилены по карманам. Теперь надо изобразить проделанную работу, чтоб было что в отчете насяльнику написать. Наверняка, в отчете это названо каким-нибудь "вумным" словом, чтоб солидно звучало. Обещания даются только для того, чтобы рот вам закрыть конкретно в этот момент. А потом переименуют какую-нибудь улицу и все забудут о деревьях.