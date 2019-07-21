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§ NG.kz
Общественные слушания или простая болтовня?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36261
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участвуя в так называемых общественных слушаниях в феврале по вопросу озеленения нашего города я отчётливо слышал, что все основные работы по кронированию деревьев должны закончиться с началом сокодвижения. Они собственно якобы и закончились в срок - в начале апреля.
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§ JereK
Re: Общественные слушания или простая болтовня?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1391
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 21.07.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так объяснит кто-нибудь, для чего этот распил в летнюю жару? И будут ли чиновники, подрядчики и специалисты следить за своими обещаниями?


Так все очевидно же. Деньги выделены и распилены по карманам. Теперь надо изобразить проделанную работу, чтоб было что в отчете насяльнику написать. Наверняка, в отчете это названо каким-нибудь "вумным" словом, чтоб солидно звучало. Обещания даются только для того, чтобы рот вам закрыть конкретно в этот момент. А потом переименуют какую-нибудь улицу и все забудут о деревьях.
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§ КГСПС
Re: Общественные слушания или простая болтовня?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 874
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 21.07.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что уж тут деликатничать. Так и пиши - когда будут отвечать за базар.
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§ yudjin
Общественные слушания или простая болтовня?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5998
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.07.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воскресное утро. Сегодня +32. Лесорубы не спят. Деревья сохнут, желтеют и сбрасывают листву.
Но вместо того, чтобы обеспечить полив молодых деревьев, на них продолжают оголять стволы:






Цитата:
КГСПС:
Так и пиши - когда будут отвечать за базар.

неее, я на жаргоне не ботаю... так говорят, начальство с подрядчиками разговаривает.
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