Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1557





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6330

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:55 Цитата: drakon:

для стран - Третьего Мира...

Вы уже давно страна третьего рей.. ,ой, мира.

Если что, у нас есть магазины, где не впаривают лабуду и просрочку супермаркетовскую.

Да и друзей, товарисчей, родственников по Европам, Америкам и прочим континентам живет предостаточно.

Некоторые, за бугром до сих пор думают что у нас "железный занавес" во всём.