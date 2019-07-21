Ольга Колоколова Флуд и оффтопик (часть 4) #1124



Модератор

(Администрация сайта) Сообщений: 2326

Регистрация: 24.12.06 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 11:02 Цитата: Удаляет на нац почве..А где мозги? Вопрос не к администрации сайта. Мы не брали. Поищите, может дома найдутся. Хотела бы вам напомнить, что разжигание национальной розни запрещено не только правилами сайта, но и законом РК. Ну а хамство - это показатель исключительно уровня того, кто его продуцирует.