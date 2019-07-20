/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 74 из 75«1...72737475»
§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2171
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.07.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Один сидит в России , приговор 15,за терроризм, второй в Киеве, суда еще не было. Потому что алгоголик Луценко, ГП. Помню как его с сыном повязали пьяными в аэропорту в Германии. Препятствует. Клоунада продолжается.

Что это было?! Поток сознания? Или какой-то шифр?
Профайл

§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10356
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.07.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фестивале Нашествие сейчас в прямом эфире Сурганова.
Трансляция идет в Яндексе.
В 20:40 на сцене будет ДДТ.
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2323
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Что это было?! Поток сознания? Или какой-то шифр?

Чел в теме. Это о Вышинском, насчет обмена
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Сенкью вери мач.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Что это было?! Поток сознания? Или какой-то шифр?


Как бы ответить что бы вас не обидеть.
Даже не знаю, чс
Профайл

§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10356
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.07.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сцене Нашествия Пикник.
Шевчук готовится сменить в 20:40 (естественно по Тверскому времени)

Ливень пока фестиваль обошел строной.
Кто не смотрит - сам себе злобное Буратино! :-)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сюда продублирую
Ракета взлетела в 19:28 по московскому времени со стартовой площадки «Гагаринский старт». На ее борту находятся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, а также астронавты Эндрю Морган(NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Стыковка корабля с МКС планируется в 01:50 по московскому времени 21 июля. Члены экипажа присоединятся к работающим на МКС российскому космонавту Алексею Овчинину и американцам Кристине Кук и Нику Хейгу.
Профайл

§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10356
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.07.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДДТ выходит на сцену Нашествия.
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2323
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ужас. как можно жить в этой Канаде.

Зато у нас два гос. языка
:-P вот первый, :-P а вот второй.

А где сейчас ваш второй? :lol:
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

У меня один. Русский.
Дискомфорта нет.
Ни в работе. Ни в быту.
Луна красная какая то сегодня.
Ну оранжевая может.
Но яркая,
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Я писал уже.
Внук сестры жены.
Сейчас в белорусии отдыхает.
Опять бабушка за ним летала.
В Канаду.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4062
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А у тебя как кстати с языкамм.
По себе знаю три месяца в среде - хватает,
Даже если ты его не учил в школе, вузе,

[Исправлено: alex_60, 21.07.2019 - 00:42]
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2323
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
По себе знаю три месяца в среде - хватает

И сколько лет вы уже в среде? Как успехи?
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2323
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.07.19 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
По себе знаю три месяца в среде - хватает,

Брешут, как обычно. Шоб кредит взять самостоятельно - трех месяцев изучения хватит. Чтобы кредит вернуть - всю жизнь будешь язык учить, и так и не поймешь, в каком пункте договора тебя по e-mail твой банк :lol:
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.07.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
maxsaf
Скушно , ПОГОГВОРИТЬ не с кем на первом языке ?? Или - втором ??
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 74 из 75«1...72737475»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 90
Пользователей: 0
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх