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Куратор темы: drakon
* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Потом, когда конец, опись. У тебя.
Кофе в зернах - нет
Кофе молотый-500 упаковок
Кофе растворимый-1000 банок.
Соли три мешка
Сахару пять ведер.
А, да.
Бичпакетов 2110569.
Ну это поверху.
Там же еще 2100 бутылок
водки класса люкс.
Икры черной не знаю сколько.
Помидоров, огурцов.
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