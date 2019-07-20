Цитата: Сталкер:

Потом в августе подрядчик сообщает: потом покупать другое колесо, более лучшее за те же деньги. При этом китайское заказали уже в июле того же года. А вот в конце августа сообщили: меняем на питерское.

С чего это подрядчик вообще решает? Кстати, а замену колеса согласовывали с проектировщиком? Или это одна контора?

Цитата: Сталкер:

Объект II категории. Технически несложный. Такт проектировщик определил. Госэкспертиза не требуется. Была проведена вневедомственная в ТОО "Норматив+".

Техническая сложность определяется этим документом: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010666

Объекты II категории являются технически сложными, кроме перечисленных в п.9 п.п.3. Так вот, в этом пункте нет ничего про аттракционы. И наиболее подходит пункт:

Цитата: административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой не более 2 наземных этажей (без учета верхнего технического этажа) с одновременным пребыванием во внутренних помещениях не более 50 человек, включая посетителей (зрителей, клиентов, пациентов, пассажиров, покупателей, проживающих в гостиницах и тому подобное), а также обслуживающих их сотрудников и персонал для районов с обычными геологическими условиями;

А на колесе, как я понимаю, одновременно могут пребывать более 50 человек. Значит, объект технически сложный. Но проектировщиков тоже хорошо понимаю - наша ГЭ мозги выносить умеет, но не всегда по делу.



Цитата: Сталкер:

А разница то в ценах тогда где?!? Где осела???

По идее, должна была возвратиться государству.



Как итог - на каком основании поставили не то колесо, которое заложено в ПСД? Есть ли согласование с проектировщиком и заказчиком?

Экспертиза вообще такая не гуглится. А кто проект делал?



Нашел в реестре эту экспертизу - столичная. Если в нашу не пошли - скорее всего, не прошли бы у нас даже в частной.



[Исправлено: Victor Yang, 20.07.2019 - 17:09]