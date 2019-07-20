/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 74 из 74«1...727374
§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2171
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.07.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Один сидит в России , приговор 15,за терроризм, второй в Киеве, суда еще не было. Потому что алгоголик Луценко, ГП. Помню как его с сыном повязали пьяными в аэропорту в Германии. Препятствует. Клоунада продолжается.

Что это было?! Поток сознания? Или какой-то шифр?
Профайл

§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10354
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.07.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фестивале Нашествие сейчас в прямом эфире Сурганова.
Трансляция идет в Яндексе.
В 20:40 на сцене будет ДДТ.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2319
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Что это было?! Поток сознания? Или какой-то шифр?

Чел в теме. Это о Вышинском, насчет обмена
Профайл

* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4055
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Сенкью вери мач.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 74 из 74«1...727374
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: alex_60, drakon, Iney

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 94
Пользователей: 3
Всего: 97

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх