Цитата: alex_60:

Один сидит в России , приговор 15,за терроризм, второй в Киеве, суда еще не было. Потому что алгоголик Луценко, ГП. Помню как его с сыном повязали пьяными в аэропорту в Германии. Препятствует. Клоунада продолжается.

Что это было?! Поток сознания? Или какой-то шифр?