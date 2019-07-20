По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.19 - 12:20
19 июля в экономическом суде возобновились слушания по скандальному делу. Оно началось в мае, когда общественное объединение «Центр защиты прав потребителей г.Рудного» обратилось с иском в суд о запрете эксплуатации аттракциона как небезопасного. Читать новость
Victor Yang: Кстати, на сайте госэкспертизы такого проекта нет. Или они частную проходили? Или ПСД вообще не было?
Объект II категории. Технически несложный. Такт проектировщик определил. Госэкспертиза не требуется. Была проведена вневедомственная в ТОО "Норматив+". Но тут самое интересное другое. Изначально предметом госзакупок являлось колесо обозрения с техническими параметрами, характеристиками и прочими прелестями, которые имеются на волгоградских колёсах, начали под него строить фундамент и т.д. Потом в августе подрядчик сообщает: потом покупать другое колесо, более лучшее за те же деньги. При этом китайское заказали уже в июле того же года. А вот в конце августа сообщили: меняем на питерское. И именно ПОЭТОМУ, у них проект этот якобы только лишь с сентября реализуется (всё, что было до этого, хотели бы очень сильно забыть, даже документы они потеряли - но у нас они есть), так как колесо на заводе в Китае произведено только в сентябре. А то, что китайское дешёвое колесо не сопоставимо по характеристикам качества, удобств в кабинках и систем безопасности с изначально заявляемым волгоградским и питерским - не столь важно... Купили дешевле, сэкономили, ну подумаешь... А разница то в ценах тогда где?!? Где осела??? Или тоже КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА?!?
Сталкер: Потом в августе подрядчик сообщает: потом покупать другое колесо, более лучшее за те же деньги. При этом китайское заказали уже в июле того же года. А вот в конце августа сообщили: меняем на питерское.
С чего это подрядчик вообще решает? Кстати, а замену колеса согласовывали с проектировщиком? Или это одна контора? Цитата:
Сталкер: Объект II категории. Технически несложный. Такт проектировщик определил. Госэкспертиза не требуется. Была проведена вневедомственная в ТОО "Норматив+".
Техническая сложность определяется этим документом: http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010666 Объекты II категории являются технически сложными, кроме перечисленных в п.9 п.п.3. Так вот, в этом пункте нет ничего про аттракционы. И наиболее подходит пункт: Цитата:
административно-бытовые, общественные здания и сооружения высотой не более 2 наземных этажей (без учета верхнего технического этажа) с одновременным пребыванием во внутренних помещениях не более 50 человек, включая посетителей (зрителей, клиентов, пациентов, пассажиров, покупателей, проживающих в гостиницах и тому подобное), а также обслуживающих их сотрудников и персонал для районов с обычными геологическими условиями;
А на колесе, как я понимаю, одновременно могут пребывать более 50 человек. Значит, объект технически сложный. Но проектировщиков тоже хорошо понимаю - наша ГЭ мозги выносить умеет, но не всегда по делу.
Цитата:
Сталкер: А разница то в ценах тогда где?!? Где осела???
По идее, должна была возвратиться государству.
Как итог - на каком основании поставили не то колесо, которое заложено в ПСД? Есть ли согласование с проектировщиком и заказчиком? Экспертиза вообще такая не гуглится. А кто проект делал?
Нашел в реестре эту экспертизу - столичная. Если в нашу не пошли - скорее всего, не прошли бы у нас даже в частной.
Victor Yang: Кстати, а замену колеса согласовывали с проектировщиком?
Разумеется - согласовали. Цитата:
Victor Yang: могут пребывать более 50 человек
Согласно пункту 6.2.2 Заключения ТОО «Норматив Плюс» от 19.09.2018г. №НП-0036/18, количество посадочных мест – 96 шт. К объектам II (нормального) технически не сложного уровня ответственности относятся спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) до 150 человек /// п.п. 3 п. 9 "Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам", утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Цитата:
Victor Yang: По идее, должна была возвратиться государству
Не возвратилась - растрата. В данном случае ДНБК возбудил уголовное дело по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК. Цитата:
Сталкер: К объектам II (нормального) технически не сложного уровня ответственности относятся спортивно-зрелищные, культовые крытые здания или открытые сооружения с одновременным пребыванием в них (вместимостью) до 150 человек
Victor Yang: Сталкер: А разница то в ценах тогда где?!? Где осела???
Вроде было заявлена изначально сумма примерно в 800000 долларов В начале этого года китайская компания БиЁнг отправляла подобное колесо "куда то" в Северный Казахстан. У них на сайте есть очень похожее колесо. С доставкой стоит 221 800 долларов Я на алибабе нашел кучу подобных колес: https://russian.alibaba.com/g/ferris-wheel-amusement-rides-china.html
Вполне логично. Оно китайское,всем известно. Есть данные когда и откуда прибыло оно к нам. Все данные в распоряжении следователей ДНБПК имеются. Всё предоставили изначально туда. Потом в СМИ подобная информация была растирожирована, не без нашего участия. В результаты экспертизы лично я не верю. Отклонения от ПСД там были и существенные. И по грунту было лабораторное испытание в СоколовРудСтрой, заключение было дано отрицательное, потом появилось положительное, но с другого места. Вот сейчас судебная экспертиза, заключение которой от нас скрывают, даёт сомнительные результаты, прямо противоречащие данным технадзора, который и наблюдал за всем процессом строительства фундамента! Получим заключение: изучим, опубликуем, будут основания: будем оспаривать в судебном порядке. Происходит по этому вопросу с экспертизой что-то крайне непонятное. Это самый главный вопрос - как построили его?!? А со стоимостью как раз давно всё понятно!
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