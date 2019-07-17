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≡ Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эту информацию "НГ" подтвердил аким областного центра Кайрат Ахметов. Как отметил аким, инициатива поступила сразу из нескольких коллективов. Дата общественных слушаний уже назначена.
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* Ваш земляк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2170
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.07.19 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Хочешь выражать недовольство - делай это конструктивно и адресно. Конкретная проблема и конкретный чиновник.

Назови мне хоть один пример того, что обращение к конкретному чиновнику хоть что-нибудь изменило? Не будем далеко ходить - по Кустанаю. Деревья как резали, так и режут. Сколько люди выражали недовольство качеством ремонта дорог. А ведь у любой проблемы, как говорил незабвенный Лаврентий Берия, есть имя и фамилия. Чиновников у нас увольняют только в связи с воровством и коррупцией. Будешь это отрицать?!
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* Ваш земляк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2170
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.07.19 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Чиновников у нас увольняют только в связи с воровством и коррупцией

И потом ещё делают удивлённое лицо:"А кто это сделал?!" Кто же вора и коррупционера на пост назначил?! В сериале "Слуга народа", уже не помню в какой серии, на пресс-конференции Зеленский рассуждал, как украинец превращается в хохла. Очень уж мне этот момент понравился. Ведь там не только про конкретного среднего хохла - там про всех нас. Кто молчит, кто берёт или же даёт взятки, про нашу жизнь. И очень мне понравился момент про то, как люди начинают воровать, когда их назначают на какую-нибудь ДОЛЖНОСТЬ! Вот это вообще универсальное, не зависит от страны постсоветского периода.
ПыСы. НАН не вечен. Желаю тем, кто сейчас так ратует за то, чтобы всё носило его имя, не поменять своих взглядов после его ухода. В связи с приходом другого к власти.
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§ Гога
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.07.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Yorik
- Не , не он !!!!
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* Ваш земляк
Re: Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им....
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2170
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.07.19 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел сейчас на Ютубе проект "Наш Кустанай", где кустанайцев расспрашивают про названия улиц, в честь кого они названы. Особенно порадовали люди, которые не знают, кто такой Гагарин. Так что немногие будут отстаивать улицу Гагарина от переименования.
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* Серый волк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10352
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.07.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Особенно порадовали люди, которые не знают, кто такой Гагарин. Так что немногие будут отстаивать улицу Гагарина от переименования.

морду лица в студию этих жителей. Очень посмотреть на них хочу. :lol:
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* Серый волк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10352
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.07.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взамен даю ссылку на трансляцию Нашествия, сегодня Сурганова, ДДТ, БГ.
:-)
https://yandex.ru/efir?from=morda&stream_channel=1561983667&stream_id=48d1f41e54c844728fac56c329e4172d

если ссылка не сработает, на стартовой странице российского Яндекса сегодня находится окно прямого эфира.


Лайнапп прямого эфира здесь.
Это реально в поле, реально прямой эфир, возможно конечно небольшие задержки и сдвиги на сцене по времени.

https://nashestvie.ru/lineup/
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* Серый волк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10352
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.07.19 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас Аквариум
в 18:10 Сурганова и оркестр.
в 20:40 ДДТ.
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* Ваш земляк
Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2170
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 20.07.19 - 20:28
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