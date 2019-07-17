Ваш земляк Инициативу по переименованию улицы Гагарина в пр. им. Назарбаева обсудят на общественных слушаниях в Костанае #61





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Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 16:19 Цитата: Ваш земляк:

Чиновников у нас увольняют только в связи с воровством и коррупцией

И потом ещё делают удивлённое лицо:"А кто это сделал?!" Кто же вора и коррупционера на пост назначил?! В сериале "Слуга народа", уже не помню в какой серии, на пресс-конференции Зеленский рассуждал, как украинец превращается в хохла. Очень уж мне этот момент понравился. Ведь там не только про конкретного среднего хохла - там про всех нас. Кто молчит, кто берёт или же даёт взятки, про нашу жизнь. И очень мне понравился момент про то, как люди начинают воровать, когда их назначают на какую-нибудь ДОЛЖНОСТЬ! Вот это вообще универсальное, не зависит от страны постсоветского периода.

ПыСы. НАН не вечен. Желаю тем, кто сейчас так ратует за то, чтобы всё носило его имя, не поменять своих взглядов после его ухода. В связи с приходом другого к власти.