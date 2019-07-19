drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1515





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16854

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:44 Цитата: alex_60:

Зачем ты берешь четыре сразу.

Алекс, я ещё взял 4 растворимых.



За ту же цену, но на 20гр. больше.

Растворимый у меня в основном идёт-

на экспорт.Срок годности до 10.21 года.

Настоящий - срок до 12.20 года,нам

хватит 4 пачки месяца на два...