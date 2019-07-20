/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36258
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 июля в экономическом суде возобновились слушания по скандальному делу. Оно началось в мае, когда общественное объединение «Центр защиты прав потребителей г.Рудного» обратилось с иском в суд о запрете эксплуатации аттракциона как небезопасного.
Читать новость

* Сталкер
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По экспертизе. По этому вопросу сложилась крайне странная ситуация. Можно сказать, что вопиющая. Три дня до даты заседания мы не могли получить копию заключения судебной экспертизы. Нам её просто не выдали, в ответ на ходатайство выдать полный текст заключения судебной экспертизы, суд прислал лишь электронную копию одной странички из его текста! Ходатайство, лично мною подписанное и поданное через АИС "Судебный кабинет" об ознакомлении представителя ЦЗПП с текстом заключения до судебных прений - суд почему-то тоже проигнорировал. Поэтому мы никак не могли изучить это заключение, всё пытались его получить. Разумеется, если бы по нему были бы вопросы, то просили бы дополнительной или повторной экспертизы, или вызова в суд для допроса экспертов, которые проводили экспертизу В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА. К 19 июля мы поняли, что происходит и перестали вообще себя напрягать - до рассмотрения дела в апелляционной инстанции областного суда. Какой смысл было так рассматривать дело, не ознакомив сторону истца с текстом заключения экспертизы, а лишь огласить выводы экспертов? Нам в этом случае интересны не выводы экспертов, а то, как они к этим выводам пришли!
Профайл Посетить вебсайт

* Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11722
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
И это отдельная тема для разбирательства. Посмотреть, кто выдал, есть ли у него вообще полномочия, да и выдавал ли он.

То что сертификат есть и выдан он уполномоченным лицом - не сомневаюсь, иначе бы не допустили вообще. А вот про соответствие регламенту - тут может быть вопрос. Вот, кстати, регламент: http://adilet.zan.kz/rus/docs/H16EV000114
Может, лучше поставить под сомнение выдачу сертификата и провести экспертизу? А то эта волынка долго будет ещё.
Профайл

* Сталкер
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и более того, суд дело рассмотрел скоропостижно, даже без ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО судебного заседания! Без вынесения определения о признании дела подготовленным к судебному разбирательству и назначении его к рассмотрению! Это как может быть вообще? На 19 июля вообще была подготовка дела или предварительное судебное заседание, по сути! Тут произошло нарушение норм ГПК, разумеется, будем обжаловать в случае несогласия с решением суда. Суд не может приступить к рассмотрению дела по существу, не вынеся определение о завершении его подготовки! Ну никак этого быть не может. А тут оказалось ещё как может. Да и копию заключения экспертизы нам обязаны были выдать. Лично я об этом писал три ходатайства! В результате, стеснены и нарушены в гражданском процессе права стороны - Центра защиты прав потребителей г. Рудного.
Профайл Посетить вебсайт

* Сталкер
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально проинформировал, что рудненский аттракцион "Колесо обозрения" не проходил какой-либо сертификации!!! Это ФАКТ!!!
Данные об этом отсутствую в государственных базах данных Казахстана и Таможенного союза ЕАЭС. Так, в национальной части Республики Казахстан Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии единой формы "Информация о выданных документах об оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 038/2016" по состоянию на 4 июня 2019 г., отсутствуют.
Кроме того, в Реестре государственной системы технического регулирования Республики Казахстан информация о выданных сертификатах на продукцию согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС "9508 90 0000") по состоянию на 4 июня 2019 г., отсутствует.
В базах нет вообще каких-либо сведений о какой-либо сертификации по позиции ТН ВЭД ЕАЭС "9508 90 0000" ("прочие карусели, качели, тиры и прочие аттракционы").
По словам замакима Рудного Елены Скарединой, "как только произошло происшествие, на место тут же выехали сотрудники подрядной организации ТОО "АлатауГорСтрой", которые занимались установкой колеса обозрения. Также пригласили специалистов технического и авторского надзора. Смотрели сертификат на колесо", сообщал bnews.kz В какой сертификат же они там и тогда же смотрели? Очень любопытно...
О каких сертификатах речь...
Профайл Посетить вебсайт

* Сталкер
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментарий ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудного" по данной статье, опубликованной в "Нашей Газете", а также по вопросу рассмотрения первого гражданского дела по колесу обозрения в экономическом суде области, размещён на официальной странички общественного объединения в социальной сети "Одноклассники" -
https://ok.ru/sor1113/topic/69696891843935
Профайл Посетить вебсайт

* Сталкер
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат города Рудного утверждает, что с момента запуска колеса обозрения в парке "Достык" с 1 мая по 16 мая 2019 года, то есть до момента приостановления его работы судом, колесо работало только в тестовом режиме. Как оказалось, по мнению акимата, как такового и запуска то не было...
Кто же тогда продавал билеты посетителям аттракциона? Или это всем померещилось? Куда пошли эти деньги, полученные за эти две недели его работы вот в таком "тестовом режиме"?
Если же колесо действительно работало в так называемом "тестовом режиме", то деньги с посетителей аттракциона никто не получал, следовательно, и акимат города Рудного или его отдел строительства не получал?
Так, на запрос ЦЗПП акимат ещё в мае месяце сообщил, что колесо обозрения находится на балансе ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного.
Так как же ГУ могло оказывать услуги за плату, не имея на то каких-либо прав?
Или же по такой логике получается: услуги мы не оказывали, плату не брали, а просто проводили некое испытание колеса обозрения, которое актом было ещё принято в эксплуатацию 27 декабря 2018 года? Может всё таки испытания и протокол таковых должны были быть проведены и надлежащим образом оформлены до подписания акта ввода колеса обозрения в эксплуатацию?
Или может нам хотят сказать: жизнь и здоровье рудничан угрозе не подвергались, так как в мае месяце всего лишь шли испытания? Тогда что получается: из парка "Достык" местные чиновники устроили испытательный полигон, теперь, пытаясь всех убедить, что денег не брали, никого не катали?
Профайл Посетить вебсайт

* Сталкер
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При этом, если данный объект никому в аренду, управление или на другой баланс не передавался: находился и находится на балансе ГУ - то каким же это таким странным образом его обслуживали, какой технический персонал и как?
Ведь, бесспорно: на такой объект должен быть соответствующий обученный квалифицированный обслуживающий и технический персонал (электрики, инженер по технике безопасности, технолог и т.д. и т.п.), состоящий в отношениях с балансодержателем объекта, т.е. с отделом строительства! Отдел строительства принимал на работу таких специалистов, если сейчас в суде утверждает: те люди уже не работают? А работали ли? Говорить то можно многое. Тем более, все наглядно увидели, как безостановочно лгали чиновники акимата с самого начала реализации проекта этого строительства! Сейчас что? Вот этим вот завравшимся людям, которым то уже давно не место в чиновничьих кабинетах, на слово надо верить?
Каким же тогда образом оказывались развлекательные услуги и куда пошли полученные деньги? Ещё один весьма любопытный вопрос!
Также серьёзный вопрос возникает и из утверждений представителей акимата Рудного в экономическом суде области 19 июля: никакого технадзора ТОО "Надежда-С" мы не знаем, что эксперты этой организации делали на объекте с августа по октябрь прошлого года мы не знаем и знать не желаем.
А как же быть с уже имеющимся решением экономического суда области, постановившим: технадзор ТОО "Надежда-С" незаконно отстранён с этого проекта, технадзор ТОО "Elite Expert" незаконно привлечён к технадзору на данном проекте?
Профайл Посетить вебсайт

* Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11722
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Нам в этом случае интересны не выводы экспертов, а то, как они к этим выводам пришли!

Тут не согласен. Это будет интересно только в рамках дела о компетенции экспертов. В данном случае нужны только выводы экспертов.
Цитата:
Сталкер:
Данные об этом отсутствую в государственных базах данных Казахстана и Таможенного союза ЕАЭС. Так, в национальной части Республики Казахстан Единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии единой формы "Информация о выданных документах об оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 038/2016" по состоянию на 4 июня 2019 г., отсутствуют.

Неужели и на суде никакой сертификат не предъявляли?
Профайл

§ JereK
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1387
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально проинформировал, что рудненский аттракцион "Колесо обозрения" не проходил какой-либо сертификации!!! Это ФАКТ!!!


Хе-хе. Почему-то я так и думал. Вообще, жесть, конечно, что творится. Но вам лучше вместо ваших толковых комментариев поговорить с журналистами на тему статьи, в которой будет изложена ваша точка зрения. Так как местные тролли сейчас сработают, и эта ценная информация потеряется в бурлении известных субстанций. :-)
Профайл

* Сталкер
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тут не согласен. Это будет интересно только в рамках дела о компетенции экспертов. В данном случае нужны только выводы экспертов.

Понимаете, я же о нас любимых пишу - что НАМ интересно, а не суду. Нам помимо самих выводов экспертов, очень интересно то, КАК ОНИ К ЭТИМ ВЫВОДАМ ПРИШЛИ. Если бы были уточняющие вопросы о том, как сделан тот или иной вывод - вызываются в суд эксперты, если вывод не обоснован, противоречив - то это основания для назначения дополнительной или повторной экспертизы. Так ГПК пишет, тут дело о квалификации экспертов не причём. В рамках этого же дела и по имеющемуся заключению процессуальные нормы разрешают проводить дополнительные и повторные. А то, как от нас скрывают заключение экспертизы - уж наводит на нехорошие мысли! Навсегда то не скроют... После решения суда получим.
Профайл Посетить вебсайт

* Сталкер
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Но вам лучше вместо ваших толковых комментариев поговорить с журналистами на тему статьи,

Увы, разочаровался)))) Пусть лучше пишут, что видят. У них хорошо это получается)))
Профайл Посетить вебсайт

§ Butch
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Нет, это разные вещи. По крайней мере, при отсутствии каких-либо нормативных документов. Если бы был такой, в котором сказано что кабинки должны выдерживать ветровую нагрузку и не качаться - тогда да. А если таких ограничений нет - нет оснований признать это колесо в неудовлетворительном состоянии.

С точки зрения законодательства, тех. регламентов, правил эксплуатации и т.д. безусловно так.
Возможно я некорректно выразил свою мысль. Извиняюсь.
Человек сказал что признает что в конструкцию НЕОБХОДИМО внести изменения, да ещё и с привлечением к этому делу производителя. При этом тот же человек утверждает что количество денег оплаченных за само колесо является коммерческой тайной. Из чего лично я сделал вывод что покупала колесо у производителя сама эта организация. И исходя из вот этих посылок я задаюсь вопросом - колесо заведомо было приобретено с необходимостью, по мнению подрядчика, его доработки? а если нет, то куда они смотрели когда его покупали?
Понятно что привязать подобные рассуждения к делу получится от слова "никак". Впрочем и мнение я высказываю на строго обывательском уровне.
Профайл

* Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11722
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Человек сказал что признает что в конструкцию НЕОБХОДИМО внести изменения, да ещё и с привлечением к этому делу производителя.

Тут два вопроса - насколько этот человек компетентен, ну и изменения в конструкцию БЕЗ производителя изменений вообще нельзя вносить.
Цитата:
Butch:
При этом тот же человек утверждает что количество денег оплаченных за само колесо является коммерческой тайной.

Не может быть это коммерческой тайной. Объект бюджетный.
Цитата:
Butch:
И исходя из вот этих посылок я задаюсь вопросом - колесо заведомо было приобретено с необходимостью, по мнению подрядчика, его доработки? а если нет, то куда они смотрели когда его покупали?

Куда-куда. На цену и смотрели. Есть тендер - установка колеса обозрения (по ПСД, как я полагаю?), сумма на всё про всё - такая-то. По идее, должны были купить именно то колесо, которое указано в ПСД. Но часто бывает, что купили другую модель (более дешёвую), возможно даже по согласованию с проектной организацией. Ну а разницу в цене себе в карман, естественно. Кстати, на сайте госэкспертизы такого проекта нет. Или они частную проходили? Или ПСД вообще не было?

[Исправлено: Victor Yang, 20.07.2019 - 16:22]
Профайл

§ Butch
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Куда-куда. На цену и смотрели.

Так вот в чём и вопрос. Зачем в суде в открытую заявлять "ну мы купили самое дешёвое что нашли, правда мы полагаем что оно плохое". Как по-мне, так это ни разу очков в пользу не добавляет.
Профайл

* Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11722
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Зачем в суде в открытую заявлять "ну мы купили самое дешёвое что нашли, правда мы полагаем что оно плохое". Как по-мне, так это ни разу очков в пользу не добавляет.

"Плохое" или "Хорошее" - это для дома. В масштабах государства - соответствует нормативам или нет. Вот на российский автопром все жалуются, но никем не запрещено его использовать. Да и все недостатки эксплуатации можно выявить только после некоторого периода эксплуатации.

[Исправлено: Victor Yang, 20.07.2019 - 16:36]
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 4
Всего: 103

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх