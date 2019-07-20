|Цитата:
Butch:
Человек сказал что признает что в конструкцию НЕОБХОДИМО внести изменения, да ещё и с привлечением к этому делу производителя.
Тут два вопроса - насколько этот человек компетентен, ну и изменения в конструкцию БЕЗ производителя изменений вообще нельзя вносить.
Цитата:
Butch:
При этом тот же человек утверждает что количество денег оплаченных за само колесо является коммерческой тайной.
Не может быть это коммерческой тайной. Объект бюджетный.
Цитата:
Butch:
И исходя из вот этих посылок я задаюсь вопросом - колесо заведомо было приобретено с необходимостью, по мнению подрядчика, его доработки? а если нет, то куда они смотрели когда его покупали?
Куда-куда. На цену и смотрели. Есть тендер - установка колеса обозрения (по ПСД, как я полагаю?), сумма на всё про всё - такая-то. По идее, должны были купить именно то колесо, которое указано в ПСД. Но часто бывает, что купили другую модель (более дешёвую), возможно даже по согласованию с проектной организацией. Ну а разницу в цене себе в карман, естественно. Кстати, на сайте госэкспертизы такого проекта нет. Или они частную проходили? Или ПСД вообще не было?
[Исправлено: Victor Yang, 20.07.2019 - 16:22]