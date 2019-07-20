Сталкер Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения... #20





(Пользователи) Сообщений: 16

Регистрация: 01.07.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:15 Акимат города Рудного утверждает, что с момента запуска колеса обозрения в парке "Достык" с 1 мая по 16 мая 2019 года, то есть до момента приостановления его работы судом, колесо работало только в тестовом режиме. Как оказалось, по мнению акимата, как такового и запуска то не было...

Кто же тогда продавал билеты посетителям аттракциона? Или это всем померещилось? Куда пошли эти деньги, полученные за эти две недели его работы вот в таком "тестовом режиме"?

Если же колесо действительно работало в так называемом "тестовом режиме", то деньги с посетителей аттракциона никто не получал, следовательно, и акимат города Рудного или его отдел строительства не получал?

Так, на запрос ЦЗПП акимат ещё в мае месяце сообщил, что колесо обозрения находится на балансе ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного.

Так как же ГУ могло оказывать услуги за плату, не имея на то каких-либо прав?

Или же по такой логике получается: услуги мы не оказывали, плату не брали, а просто проводили некое испытание колеса обозрения, которое актом было ещё принято в эксплуатацию 27 декабря 2018 года? Может всё таки испытания и протокол таковых должны были быть проведены и надлежащим образом оформлены до подписания акта ввода колеса обозрения в эксплуатацию?

Или может нам хотят сказать: жизнь и здоровье рудничан угрозе не подвергались, так как в мае месяце всего лишь шли испытания? Тогда что получается: из парка "Достык" местные чиновники устроили испытательный полигон, теперь, пытаясь всех убедить, что денег не брали, никого не катали?