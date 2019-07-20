Цитата: JereK:

И это отдельная тема для разбирательства. Посмотреть, кто выдал, есть ли у него вообще полномочия, да и выдавал ли он.

То что сертификат есть и выдан он уполномоченным лицом - не сомневаюсь, иначе бы не допустили вообще. А вот про соответствие регламенту - тут может быть вопрос. Вот, кстати, регламент: http://adilet.zan.kz/rus/docs/H16EV000114

Может, лучше поставить под сомнение выдачу сертификата и провести экспертизу? А то эта волынка долго будет ещё.