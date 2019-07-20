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§ NG.kz
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 июля в экономическом суде возобновились слушания по скандальному делу. Оно началось в мае, когда общественное объединение «Центр защиты прав потребителей г.Рудного» обратилось с иском в суд о запрете эксплуатации аттракциона как небезопасного.
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* Сталкер
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 14:35
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* Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang


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Сообщений: 11717
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
И это отдельная тема для разбирательства. Посмотреть, кто выдал, есть ли у него вообще полномочия, да и выдавал ли он.

То что сертификат есть и выдан он уполномоченным лицом - не сомневаюсь, иначе бы не допустили вообще. А вот про соответствие регламенту - тут может быть вопрос. Вот, кстати, регламент: http://adilet.zan.kz/rus/docs/H16EV000114
Может, лучше поставить под сомнение выдачу сертификата и провести экспертизу? А то эта волынка долго будет ещё.
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* Сталкер
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 14:39
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* Сталкер
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 14:45
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