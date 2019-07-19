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§ NG.kz
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов переименовать улицу Гагарина в проспект им. Назарбаева, а ул. Гвардейской присвоить имя Гагарина?
Результаты опроса

§ таноми52
Re: Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 797
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.07.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Елбасы, мне кажется, уже получил все возможные и невозможные почести. Излишнее культивирование, наоборот, приводит массы к неосознанному отторжению навязываемых мероприятий. Уж, кажется, история это не раз доказала. Взять хотя бы "дедушку" Ленина, от количества изображений которого, упоминаний,цитат и проч. уже просто тошнило.
Ан нет, лизоблюды продолжают оказывать "медвежьи услуги" тем, кого они, якобы, почитают.

А может, наоборот, стремятся вызвать у народа отторжение кумира
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