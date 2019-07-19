таноми52 Re: Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 797

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:26 Елбасы, мне кажется, уже получил все возможные и невозможные почести. Излишнее культивирование, наоборот, приводит массы к неосознанному отторжению навязываемых мероприятий. Уж, кажется, история это не раз доказала. Взять хотя бы "дедушку" Ленина, от количества изображений которого, упоминаний,цитат и проч. уже просто тошнило.

Ан нет, лизоблюды продолжают оказывать "медвежьи услуги" тем, кого они, якобы, почитают.



А может, наоборот, стремятся вызвать у народа отторжение кумира