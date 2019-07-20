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alex_60:
Да, как и на любом оборудовании.
А что в этом случае делать тем кто сидит в кабинках наверху? Палка всегда о двух концах.
Цитата:
alex_60:
Если нет. Не допускается к эксплуатации
Ситуаций может быть миллионы - от всех дураков не защитишься.
Цитата:
Butch:
....что автоматически означает что имеющийся объект приобретён в неудовлетворительном для эксплуатации состоянии.
Нет, это разные вещи. По крайней мере, при отсутствии каких-либо нормативных документов. Если бы был такой, в котором сказано что кабинки должны выдерживать ветровую нагрузку и не качаться - тогда да. А если таких ограничений нет - нет оснований признать это колесо в неудовлетворительном состоянии. Хотя, конечно, если захочет покататься одна девушка весом 50 кг - выдержит ли кабина ветер? Или, возможно, есть запрет на эксплуатацию при сильном ветре?