alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #1090





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:59 Цитата: maxsaf:



Крупный пожар в Канаде. В провинции Альберта пылает более трех тысяч гектаров леса. В регионе уже объявили чрезвычайное положение. Эвакуировали почти 80 тысяч жителей. Убегая от огня, люди могут взять с собой только самое необходимое. "Это просто катастрофа. Нам приходится спешно покидать родной дом. Время собирать вещи нет. Можем потерять все, что здесь остается", – сказала Джоан Бейтс, местная жительница.///



Ужас. как можно жить в этой Канаде.

Да еще в лесу.

Хоть и новость 16 года, но все равно ужас.



[Исправлено: alex_60, 20.07.2019 - 13:34]