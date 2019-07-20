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Страница 73 из 73«1...717273
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2316
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
искренне полагают что земля создана за 6 дней

К великому стыду, за подобные высказывания в 21 веке можно статью схлопотать, обидев чьи-то чувства.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
К чему Вы клоните?

А оно вам надо? :-P
Не я чё, я ни чё, другие вон чё, и то ни чё.
Просто есть опасения, что Цитата:
Butch:
в 21-ом веке охотятся с примитивными луками на животных с целью добычи пропитания а не для развлечения

как то распространяется неадекватно. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2316
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Не хочешь больше кронирования?

Чувствую себя как Тобол на последнем матче. :-) Кстати, в теме о медицине желательно хотя бы слово "кронирование" заменить на что-то с медицинским уклоном, но чтобы смысл сохранился. :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Чувствую себя как Тобол на последнем матче.

А я там плавал :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
заменить на что-то с медицинским уклоном,

Пациент всегда прав. Заменил.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2316
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Пациент всегда прав. Заменил

Неплохо, явно идете на поправку )))
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Просто есть опасения,

Таки что Вас смущает?! :-o В условиях отсутствия отбора неизбежен откат, особенно в отношении такого энергозатратного элемента как головной мозг. Сейчас вот, как правильно отметил господин maxsaf, мы находимся в районе периода Джордано Бруно, когда мистические воззрения преобладают над научными до уровня сожжения на костре ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Таки что Вас смущает?!

таки эти самые неизбежные откаты, ой как смущают ;-) Цитата:
Butch:
как правильно отметил господин maxsaf, мы находимся в районе периода Джордано Бруно

Вы не правильно поняли, наверное, это не про Вас, а в общем. Но если так задело, то похоже прав был? ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
В условиях отсутствия отбора неизбе

Жара, а тут все сложно.
Проще надо быть.
А пошел ты в баню.
Сам иди в.. В лес.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Крупный пожар в Канаде. В провинции Альберта пылает более трех тысяч гектаров леса. В регионе уже объявили чрезвычайное положение. Эвакуировали почти 80 тысяч жителей. Убегая от огня, люди могут взять с собой только самое необходимое. "Это просто катастрофа. Нам приходится спешно покидать родной дом. Время собирать вещи нет. Можем потерять все, что здесь остается", – сказала Джоан Бейтс, местная жительница.///

Ужас. как можно жить в этой Канаде.
Да еще в лесу.
Хоть и новость 16 года, но все равно ужас.

[Исправлено: alex_60, 20.07.2019 - 13:34]
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Проще надо быть.

Эх! Так ведь согласно известной призказке "люди ко мне потянутся" :-)
А я этого , ой как, не хочу ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
призказке

Правильно-присказка.
Но это не важно.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да! Вы правы! Прошу пардону!
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