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§ NG.kz
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36257
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19 июля в экономическом суде возобновились слушания по скандальному делу. Оно началось в мае, когда общественное объединение «Центр защиты прав потребителей г.Рудного» обратилось с иском в суд о запрете эксплуатации аттракциона как небезопасного.
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* Victor Yang
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11717
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А на вопрос, сколько стоило колесо, представитель подрядчика ответил, что это коммерческая тайна. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35564

Чиво? Какая коммерческая тайна, если заказчик - государственное предприятие? В ПСД должна быть учтена стоимость ВСЕГО - в т.ч. и стоимость самого колеса. А если подрядчику удалось купить оборудование дешевле с такими же характеристиками - он должен вернуть разницу в бюджет.
Если заказчик - частное предприятие, то коммерческая тайна имеет место быть.
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§ Серый волк
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10347
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 20.07.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Чиво? Какая коммерческая тайна, если заказчик - государственное предприятие?

Это вам наглядно показывают результаты.
Вслед за проникновением любого китайского производства в неразвитых странах неизбежно возникают подобные истории.
Общался с компетентными товарищами, и кухню эту хорошо описали.

Когда у вас китаёзный шлак начали собирать на дизельном?
Появляясь в странах третьего мира китайские спецслужбы немедленно начинают мониторить ситуацию и вербовать ничего вообще не гнушаясь.
Не только продажных чинушек, но даже за руку ловили на вербовке манагеров в салонах сотовой связи! Даже таким дерьмом не гнушаются.
Требовали за деньги слать отчёты еженедельно по продажам и навязыать конкретные несколько китайских марок продукции выбирающим покупателям.
В цивилизованных странах развернуты сети промшпионажа, а в остальных почти неприкрытая вербовка продаванов всех сортов и чиновников.
В некоторых неблагополучных странах Африки целые отделы правительств куплены целиком и являются агентами китайского влияния. Там даже не то, что производить, а и продать абсолютно нищему населению нечего особо китаёзного, так их завербованные агенты влияния лоббируют строительство дорог китайцами!

Это поддельное дерьмо подлежит только сносу, а причастым к этому делу дожен быть немедленно приклеен ярлык недоверия. И все их действия должны рассматривать под лупой.

[Исправлено: Серый волк, 20.07.2019 - 09:54]
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§ alex_60
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дуризм, по другому не новешь.
///причина заклинивания кабинки на высоте 35 метров — нарушение обслуживающим персоналом правил эксплуатации, в результате чего двери не были закрыты и зацепились за опору растяжки колеса, это и привело к заклиниванию;///
При чем персонал.
Защиты от дурака нет?
Колесо на свалку.
Или закрыть и пусть стоит.
Те кто 200м хотели плюсом получить.
Пусть сами катаются.
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* Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11717
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
При чем персонал. Защиты от дурака нет?

Допустим, персонал при чём, ну а насчет защиты - тут ты прав. Но 100%-й защиты быть в принципе не может. Или автоматику ставить, что если двери не закрыты - колесо останавливается?
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§ Гога
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1007
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.07.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*что это коммерческая тайна* - в таможню запрос сделайте .
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§ alex_60
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Или автоматику ставить, что если двери не закрыты - колесо останавливается?

Да, как и на любом оборудовании.
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§ alex_60
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4047
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но 100%-й защиты быть в принципе не может. Ил

Если нет. Не допускается к эксплуатации.
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§ Butch
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 80
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 20.07.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И тут же он пояснял суду, что они признают: в конструкцию легких алюминиевых кабин необходимо внести конструктивные изменения – утяжелить их, возможно, установить балансиры. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35564

....что автоматически означает что имеющийся объект приобретён в неудовлетворительном для эксплуатации состоянии.
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§ JereK
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1385
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Защиты от дурака нет?


Там нужны сдвижные двери, а не открывающиеся нараспашку.

Легкие кабины, ерундовая непродуманная сборка.. Мусор, собранный в подвале дядюшки Ляо из лома за миску риса. Все остальное следует искать в карманах особо мордатых чиновников. Как, интересно, они будут изворачиваться, когда действительно кто-то пострадает?
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* Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11717
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да, как и на любом оборудовании.

А что в этом случае делать тем кто сидит в кабинках наверху? Палка всегда о двух концах.
Цитата:
alex_60:
Если нет. Не допускается к эксплуатации

Ситуаций может быть миллионы - от всех дураков не защитишься.

Цитата:
Butch:
....что автоматически означает что имеющийся объект приобретён в неудовлетворительном для эксплуатации состоянии.

Нет, это разные вещи. По крайней мере, при отсутствии каких-либо нормативных документов. Если бы был такой, в котором сказано что кабинки должны выдерживать ветровую нагрузку и не качаться - тогда да. А если таких ограничений нет - нет оснований признать это колесо в неудовлетворительном состоянии. Хотя, конечно, если захочет покататься одна девушка весом 50 кг - выдержит ли кабина ветер? Или, возможно, есть запрет на эксплуатацию при сильном ветре?
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§ arman_kst
Re: По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 302
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто никто ходить не будет - оно само закроется по убыткам
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* Victor Yang
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11717
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Все остальное следует искать в карманах особо мордатых чиновников

Вопрос к тем кто выдавал сертификат ЕвразЭС.
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§ JereK
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1385
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 20.07.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вопрос к тем кто выдавал сертификат ЕвразЭС.


И это отдельная тема для разбирательства. Посмотреть, кто выдал, есть ли у него вообще полномочия, да и выдавал ли он.

[Исправлено: JereK, 20.07.2019 - 14:25]
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* Сталкер
По заключению экспертизы, рудненское колесо обозрения построено без нарушений
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 20.07.19 - 14:32
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