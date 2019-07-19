drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1501





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16849

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:56 Цитата: elektron:

А если человек тут уже таким родился, тогда как? А если человек тут уже таким родился, тогда как?

И ты туда -же? Процитируйте - меня,где я говорил,

и что...