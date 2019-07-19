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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16849
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А если человек тут уже таким родился, тогда как? ;-)

И ты туда -же? Процитируйте - меня,где я говорил,
и что... :lol: 8-) :-x
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И ты туда -же? Процитируйте - меня,где я говорил,и что...

Куда это туда же? :lol:
Посты 1490 и 1493, считать (читать) умеем однако. :-P ;-)
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4037
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего удивительного он же
В АДГ состоит.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16849
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В АДГ состоит.

Я состою в AfD.
Алекс, мы на кириллицу -
не переходили... :lol: :-o
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6319
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
AfD

Правопопулист ты. 8-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16849
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Правопопулист ты. 8-)

Каждому - своё...
:lol: :oops:
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6319
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Jedem das Seine? хм...
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2315
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Удивлен?
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6319
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Удивлен?

Смотря что вложить в эту фразу.
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