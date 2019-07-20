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Страница 73 из 73«1...717273
* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2315
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
искренне полагают что земля создана за 6 дней

К великому стыду, за подобные высказывания в 21 веке можно статью схлопотать, обидев чьи-то чувства.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
К чему Вы клоните?

А оно вам надо? :-P
Не я чё, я ни чё, другие вон чё, и то ни чё.
Просто есть опасения, что Цитата:
Butch:
в 21-ом веке охотятся с примитивными луками на животных с целью добычи пропитания а не для развлечения

как то распространяется неадекватно. :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2315
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Не хочешь больше кронирования?

Чувствую себя как Тобол на последнем матче. :-) Кстати, в теме о медицине желательно хотя бы слово "кронирование" заменить на что-то с медицинским уклоном, но чтобы смысл сохранился. :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Чувствую себя как Тобол на последнем матче.

А я там плавал :lol:
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4037
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
заменить на что-то с медицинским уклоном,

Пациент всегда прав. Заменил.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2315
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Пациент всегда прав. Заменил

Неплохо, явно идете на поправку )))
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