Цитата: Butch:

К чему Вы клоните?

А оно вам надо?

Не я чё, я ни чё, другие вон чё, и то ни чё.

Просто есть опасения, что Цитата: Butch:

в 21-ом веке охотятся с примитивными луками на животных с целью добычи пропитания а не для развлечения

как то распространяется неадекватно.