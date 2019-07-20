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§ NG.kz
«Казахстан достиг потолка»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.19 - 02:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 июля неправительственная организация Transparency Kazakhstan (Алматы) провела в Костанае летнюю антикоррупционную школу. Гражданские активисты, депутаты маслихатов и госслужащие, юристы крупных компаний изучали системы противодействия коррупции, инструменты участия в этой деятельности различных общественных институтов, а также международные антикоррупционные стандарты. Редакция «НГ» воспользовалась возможностью задать несколько вопросов исполнительному директору этой организации Ольге Шиян.
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§ elektron
Re: «Казахстан достиг потолка»
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3228
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.19 - 02:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Ольга Шиян: «У госслужащих страх неисполнения антикоррупционных стандартов гораздо ниже страха неподчинения своему руководству»//
Пора бы уже понять, что это не страх. Страх, это когда страшно! А это рефлексы, всё по Павлову! :lol:
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