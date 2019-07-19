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§ NG.kz
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов переименовать улицу Гагарина в проспект им. Назарбаева, а ул. Гвардейской присвоить имя Гагарина?
Результаты опроса

§ electro
Re: Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов...
electro


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 19.07.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по поводу 4 пункта:
"незаслуженно забытым" кем? Пусть даже 18 миллионами этой страны, что не идет ни в какое сравнение Помнящих о нем на всей планете.
Так шта незаслуженно забытым Гагарину не грозит, как бы ни старались акунамататы :lol:
Наряду с бесконечными новыми программами образования, этот шаг дополнительная галочка, чтобы сделать свой народ еще более невежественным. Как-то так 8-)
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§ elektron
Re: Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3228
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это интересно что за опрос? 17-го начался, 24-го должен был закончиться, а уже не активный? :-o Опрошаемый струхнул? Да сколько уже можно, об этих переименованиях, всё никак не успокоятся ономасты? Главное ведь никто нормально то и объяснить не может, зачем? :-x Потом удивляемся, врачей ищем привлекаем плюшками. Слов нет. Оставьте в покое названия сёл, городов и улиц. И будет всем мир. Время придёт, переименуете. Но время только уходит, а с ним и люди, так нужные стране. Так что давайте ещё на газ дожмите и будет сахара.
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§ drakon
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16847
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.19 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А это интересно что за опрос?

Виталий, это опрос НГ... :lol:
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§ elektron
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3228
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.19 - 02:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Виталий, это опрос НГ...

Тогда тем более не понятно, почему не активный?
Да и можно же было обозначить имя (псевдоним)
бардак ей богу
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§ elektron
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3228
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.19 - 02:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати как на эти опросы выходить?
тоже не знаю. Ни разу не видел. Полистал тут, но ни одного не нашёл.
Что на сайте был. Странно. Я может и пропустил чего? ;-)
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§ elektron
Вы согласны с инициативой четырех костанайских коллективов...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3228
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.19 - 02:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот то что 12 июля неправительственная организация Transparency Kazakhstan (Алматы) провела в Костанае летнюю антикоррупционную школу.
Ну очень нужное дело, толи дело опросы проводить? :lol: 8-) :-P
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