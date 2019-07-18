юля елиссева Re: "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от... #4





(Пользователи) Сообщений: 1200

Регистрация: 14.01.15 (Пользователи) Отправлено: - 09:01 Ну и славно, что вылетели! Не будут в этом сезоне больше тратить бюджетных денег на полеты по Европам! Люксембург герцогство богатое. И то, поди бюджетных денег на кривоногих ногомячеров не тратят!