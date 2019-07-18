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≡ "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от клуба из Люксембурга		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от клуба из Люксембурга
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцы первыми открыли счет, но это не помогло. Ответный матч первого отборочного раунда прошел сегодня, 18 июля, на "Астана Арене" в Нур-Султане и завершился со счетом 1:1.
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§ Сабыр
Re: "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 200
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 18.07.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоп,а в чем сенсация?)) Тебе с пенальти забили,а наши нечайно))
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§ Гога
Re: "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1006
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 18.07.19 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А трибуны как всегда - пусты !!
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§ drakon
Re: "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16847
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Стоп,а в чем сенсация?))

Тобол, это Азербайжанский - вратарь.
Грузински - полузащитник, и ещё кто?... :lol: :-x
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§ юля елиссева
Re: "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1200
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.07.19 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и славно, что вылетели! Не будут в этом сезоне больше тратить бюджетных денег на полеты по Европам! Люксембург герцогство богатое. И то, поди бюджетных денег на кривоногих ногомячеров не тратят!
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§ arman_kst
Re: "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да позорно от футбольного "карлика", они там больше любители.
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§ Обликоморале
"Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от клуба из Люксембурга
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6310
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят "профессионалов" любители обули?
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§ alex_60
Re: "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато у нас в городе три университета и куча вузов,
а у них на всю страну один университет и вузов нет.
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§ Survivor Puma
Re: "Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 16.05.19
Отправлено: 19.07.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дворовая команда
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§ Гога
"Тобол" сенсационно вылетел из Лиги Европы от клуба из Люксембурга
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1006
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 20.07.19 - 02:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты кто ???Код:
Survivor Puma
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