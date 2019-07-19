Вот такой казус произошел сегодня во дворе дома номер 138 по Аль-Фараби. Старое трухлявое и огромное дерево сломалось и упало на песочницу, закрыло собой часть площадки, на которой обычно гуляют дети. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Читать новость
Просто граждане никак не могут сообразить, чтоб не засыхало, или не превращалось подряд в пеньки, а там где необходимо вообще ничего не подрезается, то НУЖНО БОЛЬШЕ САЖАЖАТЬ! Никаких других рецептов здесь нет, увещевания, моления, сравнения ой вдруг стали чуть меньге обрезать на сантиметр, взывания к совести бесполезны. ТОЛЬКО САЖАТЬ, САЖАТЬ И САЖАТЬ.
Когда сажать будут десятками регулярно и неизбежно, должно что-то заскрипеть, если ещё есть чем скриперь в голове непосаженных и образоваться, что заниматься зелеными насаждениями в городе должна профессиональная организация, которая во главе научных сотрудников и профильных кандидатов наук должна профессионально превращать город в глаз радующий умной зелёностью, А если не создали и разграбляются и бездарно разбазариваются государственные деньги - то вариант только один - сажать!
У меня во дворе куча деревьев. Некоторые из них очень старые, Сталина конечно не видели, но вдвоем не обхватить. Я бы сказал Спасибо тому, кто мне бы мои старые кронировал. Не цпециалист, но кажется они могут рухнуть на постройки и бед наделать.
Пан Волк, поясните сирым кто и каким образом будет определять "профпригодность" научных сотрудников и кандидатов наук в отношении заявленных Вами требований? Второе. Где взять необходимое количество вышеозначенных лиц? И третье, многие ли из потенциальных работников предложенной Вами организации пожелают в ней работать, ваше мнение? Также прошу не упускать из виду что "отрасль науки" финансируется из средств государственного бюджета, и весь этот бардак с зелёными насаждениями уже может быть результатом деятельности кандидатов, а то и докторов
yudjin: Вы мне как любитель любителю лучше скажите, чем руководствовались лесорубы когда кронировали тополя возле остановки СХИ?... это к вопросу о подходах, специалистах и одну гребёнку.
Цитата:
Butch: Пан Волк, поясните сирым кто и каким образом будет определять "профпригодность" научных сотрудников и кандидатов наук в отношении заявленных Вами требований? Второе. Где взять необходимое количество вышеозначенных лиц?
Помните в "17мгновений весны" Шеф Мюллер с старыми сыскарями полицейскими в подвале искал радистку Кэт? Они говорили, что хорошо мол искать логику, когда имеешь дело с профессионалами, а когда с дилетантами то невозможно работать, потому как никакой логиги нет. Ну кроме кончечно коррупционно - дровяной. Больше спилили - больше распилили бюджет и дров при этом больше продать можно.
Но есть таки смутное подозрение, что тут небеса виноваты! Ну право можно же на других статьях тырить вполне не так заметно и более продуктивно! Явно дело без нечистой силы не обошлось! Помните у Высоцкого песню про хорошую религию, которую придумали индусы?
Цитата:
Кто верит в Магомета, кто — в Аллаха, кто — в Исуса, Кто ни во что не верит — даже в чёрта назло всем... Хорошую религию придумали индусы — Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.
Ну дальше идет в песне о переселении душ, и твердо выводится, что:
Цитата:
если туп, как дерево, — родишься баобабом И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Я конечно ни в коем случае ни на что не намекаю. Но возможно явление гораздо шире, О чем Владимир Семенович немного намекнул.
Цитата:
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом, А после из прораба до министра дорастёшь,
Мне вот сильно кажется, что в небесной канцелярии что-то сильно застраяло. И в местный акимат стали сыпаться... ээээ гусары молчать! Не старые умершие бывшие в прошлой жизни баобабы, А сплошные бывшие в прошлой жизни БОБРЫ!
Сразу говорю это все возможно Пушкин виноват, укоризненно с пером стоящий напротив городского акимата с надписью на спине постамента Ибрай Алтынсарин.
Тогда ващи фотографии просто идеально подходят под то, что делают бобры.
вот это
Чтоб убедиться, нуно как-нибудь посмотреть, нет ли у акимата вот таких следов лап
Владимир Семенович об этой ситуации:
К удивлению, про свиней строчки вспомнились при прослушивании. Ну теперь то все точно складывается с помойками во дворах! Цитата:
Но если жил ты как свинья — Останешься свиньёю.
Но не всё так плохо! Есть и позитивное, быть может не в баобабы, Может быть в насяльника душа твоя вселится!
Цитата:
Есть повод веселиться: Ведь, может быть, в начальника Душа твоя вселится.
А уж тогда то при умных насяльниках уууу фсё будет хорошо!
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