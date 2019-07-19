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§ NG.kz
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 19 июля на брифинге заявил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК. По данным, которые облздрав обнародовал в апреле 2019 года, дефицит врачей в регионе, составляет 350 человек. По уточненным данным на сегодня - 380 врачей.
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§ alex_60
Re: 258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впечатление такое что людей в основном даже не интересует квалификация врачей.
А больше волнует именно их количество,
Чтобы хотя бы попасть в врачу.
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§ maxsaf
Re: 258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2307
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По данным, которые облздрав обнародовал в апреле 2019 года, дефицит врачей в регионе, составляет 350 человек. По уточненным данным на сегодня - 380 врачей.

А может не по уточненным, а всвязи с отьездом?
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§ maxsaf
Re: 258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2307
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
создать максимально комфортные условия проживания для новых врачей

А что насчет старых врачей? Обидятся же.
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§ alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А может не по уточненным, а

Да кстати у тебя комплекс.
Я уже говорил.
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§ elektron
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3223
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что насчет старых врачей? Обидятся же.

Я уже писАл в другой ветке, на эту тему, но пришёл ОМ и поправил, это же для области, а там не хватка, про город речи нет вроде. :lol:
ПС: В той ветке не было. Да и тут для Костаная 23 всего. :oops:

[Исправлено: elektron, 19.07.2019 - 14:17]
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§ alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что насчет старых врачей? Обидятся

Для понимания.
Врачи в городе
Которые работают в больницах гос.
Ведут также прием(подработка) в поликлиниках гос.
Врачи которые работают в платных клиниках.
Ведут также прием в поликлиниках гос.
Те одни и теже врачи и там и тут.
Которые имеют достаточную квалификацию понятно.
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§ elektron
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3223
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Так речь не про квалификацию, а про нехватку.
И если как в той ветке, где плюшки вроде до 800-900 тыс. теньге для прибывающих были.
Возникает вопрос, как к этому уже жизнь свою этому посвятившие, отнесутся.
Пусть их всего 23 будет.
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§ alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ты не понял.
Реальная нехватка в разы больше.
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§ alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое плюшки, вкусняшки?
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§ elektron
Re: 258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3223
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты не понял.Реальная нехватка в разы больше.

Ну тогда тут плюшками не помочь, разве что временно.
Разве политику правительства вернуть в русло, что 25-30-ть лет назад было.
А так всех ведь разгонят, со своими экспериментами.
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§ Серый волк
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10346
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.07.19 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень похоже на мифическо-диферамбический отчет акима перед живыми трупиками анабиозных депутатов.
Чего-то там цифры с 2010 года выросло на 5% попугаев.
:-)
Нет никакой информации где будет трудиться этот мифический батальон врачей, который вдруг где-то образуется в облаках и приземлится прямо на пустырь плитки перед акиматом.
:-)
Более похоже на агонию акимата, обещать как можно больше, а обещанное ранее умножать на десять.

Да и сама программ глупейшая если почитать. Если бы реальные построенные дома для врачей и специалистов находились в собственности департамента развития или медицинского департамента и врачей приехавших в область заселяли в них как в собственность департамента с заключением контракта на 5 лет, за эти пять лет давали возможность выкупать жилищные акции департамента (+ возможность премирования акциями за хорошую работу и повышение уровня и заботу о населении) и медленно каждый месяц приближать тот счастливый момент когда 50% акций на жильё накопилось, то и выделять новую квартиру, УЖЕ В СОБСТВЕННОСТЬ НО С ОБРЕМЕНЕНИЕМ ДОЛГА департаменту в виде энного количества акций. Оставшиеся 50% акций на неё ещё на десять лет в рассрочку (10 или быстрее если есть возможность). Будет кровная заинтересованность в результативной работе.
Отработал квартал успешно лечил - заработал выкупил акции и получил акцию - метр квадратный премии. И доктор удобно и качественно привязан, не убежит.
И очень грамотно просчитав рост этих акций на 1-2-3% в квартал можно стимулировать выкуп бысрее и вывести программу чуть ли не в автомномное финансирование за счет роста акций и вкладывания в них денег за счет которых будет строительство.
Экономить можно миллирады и очень качественно привязать врачей и стимулировать их качественную работу на 15 лет. (кроме всего прочего можно будет ещё на старших курсах под эту программу выбирать просто идущих на красный диплом лучших).
Ну а есть желание ранее покинуть и уехать в регион где приличные тротуары и где не рубят деревья на дрова в городе, то увы, акции придется сдать департаменту по стоимости и жильё до 5 лет и так не в их собственности. А после вселения при 50% акций - только выкуп оставшихся с возвращение затрат департаменту - это пойдет другому спецу.

Если программу совместить с приглашенными высококвалифицированными специалистами для отраслей промышленности, то убивают целую пачку зайцев. Программа выходит на рентабельность, в городе на порядок становится лучше с квалифицированными кадрами для сложных производств. Город меняется к намного лучшему, т.к. в нем появляется хороший костяк грамотных технических специалистов и механизм их привлечения очень быстро и надежно работающий.

Самое интересное, что производства в такой город будут приходить уже совсем другие. Именно наукоемкие и те, где нужно много квалифицированных кадров. И весь этот механизм, кроме стартового вложения, сам себя финансирует!
Но это не об этих чиновниках.
Они маловероятно даже понять смогут что здесь написано.

Впрочем как и объяснить куда разместить этих врачей если все круго украдено и развалено. даже например здание 8этажной современной поликлиники в городе украли чиновники у населения.

Где тут ещё мы читали на прошлой неделе, про руины в поселках? Где заброшенный ДК, заброшенные дома, и здание не то больницы не то поликлиники? Вот именно после этого я не верю, либо цифры раздули в 10 раз, либо просто фейк ньюс, предназначенное для кратковременного пшика по заданию сменившихся наверху властей.

[Исправлено: Серый волк, 19.07.2019 - 17:08]
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§ alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Болеть вредно.
Лучше не болеть.
И это не обязательно подразумевает вести здоровый образ жизни, не пить, заниматься спортом.
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* drakon
Re: 258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16845
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Болеть вредно. Лучше не болеть.

Пару Психиатров, бы желательно... :lol: :oops:
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§ alex_60
258 врачей должны прибыть на работу в Костанайскую область
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Пару Психиатров, бы желательно...

Ты же уехал, одного хватит.
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